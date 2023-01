Capelli biondo ghiaccio e makeup che punta sullo sguardo: Anya Taylor-Joy è a dir poco divina

S emplice, naturale, etereo, praticamente perfetto. Il makeup sfoggiato da Anya Taylor-Joy è un inno alla bellezza e alla luminosità ed è assolutamente da imitare

Una bellezza quasi divina, eterea e dal fascino indiscutibile. Anya Taylor-Joy è davvero eccezionale, sempre e comunque, ma con i suoi capelli biondo ghiaccio e il makeup che punta sullo sguardo sfoggiati durante la Fashion Week di Parigi si è davvero superata.

Un beauty look impossibile da non amare e che non lascia nulla al caso, semplice e raffinato, ricercato ma fatto di pochissimi dettagli, per un risultato impeccabile, da sogno. Un trucco che è un vero e proprio concentrato di fascino e che brilla di una luminosità super naturale, da imitare subito.

Un makeup che rende l’incarnato della talentuosa attrice come quello di una bambola di porcellana, uniforme, levigato e dall’aspetto omogeneo, mettendo in risalto il colore chiarissimo della pelle di Anya e i suoi toni freddi ma allo stesso tempo pieni di calore.

E che parte tutto da un utilizzo magistrale del fondotinta, ovviamente della nuance giusta per il suo incarnato e che dovrai saper scegliere anche tu se vuoi sfoggiare un makeup come quello di Anya. Una volta applicato il fondotinta e il correttore, soprattutto per uniformare il colore della pelle sotto gli occhi e rendere il tuo viso super omogeneo nella sua tonalità, dovrai passare une leggerissimo strato di illuminante sulle gote, ma in modo quasi impercettibile, per lasciare il tuo viso assolutamente naturale.

Da qui, poi, si passa agli occhi e a un makeup che sappia intensificare lo sguardo proprio come ha fatto l’attrice. Come? Optando per un delicatissimo trucco nei toni del grigio, passando l’ombretto sia nella parte superiore della palpebra mobile che sulla rima inferiore, evitando il classico eyeliner nero, ma preferendo un trucco più soft ma di sicuro effetto. E finendo il tutto con uno strato di mascara. In più attenzione alle sopracciglia, rigorosamente soap brows e ben delineate. Per le labbra, invece, solo un leggero strato di burrocacao o di rossetto nude, per un risultato naturalissimo e un makeup da lasciar senza fiato.

Se poi vuoi anche tu ottenere un look etereo e quasi da favola come quello di Anya Taylor-Joy, allora puoi azzardare con una chioma biondo ghiaccio come la sua. Un hair style a dir poco eccezionale, che catalizza l’attenzione anche se tenuto in modo semplice con chioma sciolta e liscia come quello dell’attrice. Che dire, mai come in questo caso la parola semplicità fa rima con bellezza e ma come in questo caso la voglia di imitare questo beauty look ti darà la possibilità di sfoggiare un makeup eccezionale. Come fossi uscita da un mondo fatato e pieno di magia.