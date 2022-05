Butterfly eyeliner, oh sì: il trend make up per uno sguardo davvero da favola

A vete detto eyeliner? Sì, ma solo con effetto da favola come il butterfly eyeliner, la vera tendenza make up dell'estate per uno sguardo carico di fascino e magia

Magico, sognante, carico di fascino e che richiama atmosfere da favola con un solo sbattere di ciglia. Di cosa parliamo? Ovviamente del butterfly eyeliner. Il trend make up a cui non si può davvero rinunciare per donare a questa nuova stagione estiva quel tocco di magia e creatività in più. Capace di trasportare chiunque vi guardi dentro a un sogno a occhi aperti.

Perché sì, lo sguardo è capace di ammaliare anche al naturale, ma con un make up super originale e delicato come quello che si può ottenere con un butterfly eyeliner a regola d’arte, lo è ancora di più. Il motivo? Le infinite interpretazioni e possibilità che questo make up è in grado di regalare.

Ma cos’è esattamente il butterfly eyeliner? Come ci indica la parola stessa, lo scopo di questo make up è quello di impreziosire lo sguardo ispirandosi direttamente a loro, le leggerissime e colorate farfalle. Che con il loro delicato volo sanno incantare chiunque le osservi. Basta sapere come fare e munirsi dei prodotto giusti.

Prima di tutto, quindi, dovrete assicurarvi di avere con voi gli irrinunciabili del butterfly eyeliner ovvero, neanche a dirlo, l’eyeliner del colore o colori che preferite, ma anche mascara, glitter, brillantini e ombretti shimmer. Per impreziosire ancora di più lo sguardo in poche e semplici mosse di pura luce e bellezza.

Poi, non dovrete far altro che lasciarvi prendere dalla creatività. Trasformando i vostri occhi in un concentrato di seduzione e magnetismo come l’icona glam Hailey Bieber, che proprio sul suo profilo Instagram ha deliziato i sui follower con un butterfly eyeliner delicato e super romantico. Realizzando un’ala nera lungo l'attaccatura delle ciglia superiori e aggiungendo un tocco di blu sulla rima inferiore. Per un effetto super wow tutto da copiare.

Ma non è finita qui. Perché il butterfly eyeliner si presta a tantissime versioni diverse, una più creativa dell’altra. Unica regola, ispirarsi alle farfalle e alle loro bellissime ali. Giocando con le sfumature di colori da applicare sulla rima inferiore degli occhi. E per chi voglia osare un po' di più, disegnando delle ali più o meno grandi e di forme diverse lungo la parte esterna degli occhi e fino agli zigomi, impreziosendoli con glitter e rifinendo il tutto con un tocco di ombretto luminoso.

Insomma, il butterfly eyeliner è davvero un make up da sogno e da vere icone di bellezza. Sempre in linea con la propria personalità e mostrando a tutti la vostra voglia di brillare e vivere all’insegna della leggerezza, proprio come delle farfalle.