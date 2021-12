S iete pronte? Le tanto attese festività stanno arrivando. Ecco, allora, come far brillare i vostri occhi con make up festivo dall'effetto super wow, pieno di colore e di luce

Manca davvero poco all’arrivo delle tanto amate feste natalizie e di fine anno. E qual è il modo migliore di celebrarle se non riempiendosi di luce con un make up festivo tutto dedicato ai nostri occhi? Una parte del nostro volto assolutamente irresistibile, soprattutto se valorizzata con un trucco in grado di farci brillare a ogni sbattere di ciglia.

Come? Ovviamente lasciandosi ispirare dalle tante proposte make up di tendenza tutte mirate a far brillare di una magica luce il vostro sguardo. Sia di giorno che di notte. Per vivere dei momenti di festa con chi amate, tra risate, brindisi e tutta la luminosità del vostro bellissimo e super originale make up.

Make up festivo a tutto glitter

Se anche per voi la parola feste fa rima con brillare, allora il make up giusto non è può essere che un mix di colore e glitter. Si avete capito bene. Che si tratti dell’intramontabile oro o di altre tonalità di ombretti tipicamente natalizie come il verde, il bronzo, l’argento ma anche il blu e il viola, ecc. l’importante è che optiate per un finish satinato o, meglio ancora, glitterato.

La scelta migliore se il vostro intento è quello di sfoggiare uno sguardo super luminoso, brillante e che non passi inosservato. E che saprà regalare ai vostri occhi quel non so che di seducente e magico in perfetto mood con queste prossime festività. Via libera, quindi, agli ombretti glitterati d’orati, color del bronzo, del pesca, del marrone, del grigio e dell’argento. Ma anche le mille tonalità del verde, che ricordano gli abeti addobbati, del blu, super elegante e misterioso e del viola, sofisticato e magnetico. La scelta è solo vostra e sarà di certo quella giusta!

Strass? Of Course!

E se l’idea di brillare con degli ombretti glitterati vi sembra ancora poco, allora potete sbilanciarvi e provare un make up festivo tutto nuovo. Come? Optando per gli strass. Esatto, proprio gli strass, da applicare direttamente sul viso, sulla palpebra superiore (proprio come un ombretto) e, perché no, anche nella parte inferiore dell’occhio.

Da provare in mille forme diverse (rotonde, a stellina, a cuore, ovale, ecc.), dimensione e colore. Per un look e un make up festivo senza precedenti in fatto di originalità e brillantezza. Che dire, provare per credere!

Halo eye make up

Super di tendenza e assolutamente unico, l’halo eye make up è la versione luminosa del più classico smokey eye. Da realizzare accostando due ombretti, uno più scuro, creando una base omogenea e uno più chiaro, realizzando un punto luce al centro della palpebra superiore. Un mix di chiari/scuri dal forte impatto visivo e assolutamente pieno di charme e bellezza.

Pr renderlo ancora più brillante, poi, vi basta optare per un ombretto chiaro glitterato, creando un effetto strepitoso e donando al vostro sguardo e al volto intero un allure luminosa e davvero irresistibile.

Quali colori usare

E per i colori? Se volete stare sul “tradizionale” vi basterà scegliere un colore di due tonalità diverse, una più chiara e una più scura (per esempio optando per due gradazioni diverse di verde), oppure azzardare con un mix tra due colori diversi come il viola e il verde, il marrone e l’oro, ecc. Insomma, liberate la vostra creatività e non abbiate paura di osare.

Make up festivo e eyeliner glitterato

E se da una parte esistono gli ombretti glitterati, dall’altra l’eyeliner non poteva essere da meno. Ecco perché, per stupire davvero tutti con un make up festivo e super brillante, non potete rinunciare a provare un glitter eyeliner nei tono dell’argento, per un effetto magico e seducente.

Come applicarlo? Provate a passarlo sulla piega delle palpebre superiori. Impreziosendo il tutto con degli strass della forma che più preferite e con una bella passata di mascara. Il risultato stupirà davvero tutti, voi comprese.

Eyeliner grafico e via libera alla creatività

Infine, per un look super brillante e di sicuro effetto non potevamo non citare anche l’eyeliner grafico da abbinare a un ombretto satinato o, perché no, da applicare anche da solo. Come unico e vero protagonista del vostro sguardo.

Potete sceglierlo nelle tonalità che più vi piacciono, rosso da abbinare a un rossetto super seducente dello stesso colore, bianco in tema con la neve, glitterato come quello appena descritto, o nei colori delle festività, verde, blu, viola, oro, ecc. L’importante è creare delle linee originali, di carattere. Optando per disegni che sappiano valorizzare i vostri occhi, donandogli ampiezza, carisma e, soprattutto, luce.

Reverse eyeliner

E per un effetto ancora più esclusivo perché non provare il reverse eyeliner. L’ideale da sfoggiare durante le prossime settimane, per un make up festivo assolutamente unico. Da impreziosire con piccoli disegni e con un ombretto nei colori delle feste e da applicare rigorosamente nella parte inferiore dell’occhio.

Che dire se non di godervi queste nuove festività al massimo. Con un make up che vi farà brillare in ogni momento e che saprà regalare a ogni vostra apparizione quel tocco di originalità in più che vi meritate. Ovunque voi siate.