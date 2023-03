Bonne mine make-up: ecco come crearlo

I ncarnato luminoso e aspetto sano sono i punti chiave di questo make-up. Vediamo insieme come crearlo in pochi passi.

Letteralmente bonne mine significa essere di bell’aspetto e le caratteristiche principali sono incarnato radioso e guance rosee. Hai presente com’è il viso, disteso e rilassato, dopo aver trascorso una giornata all’aria fresca e un colorito appena accennato su zigomi e guance. Ecco, bonne mine significa essere il ritratto della salute.

Idealmente è un effetto facile da ottenere, ma il grigiore della città e gli impegni quotidiani che ci costringono in luoghi chiusi - e tendenzialmente male areati - non ci permettono di raggiungere questo risultato in maniera così immediata come ci piacerebbe. Anzi, si traducono in un volto pallido e grigiastro, soprattutto in inverno.

Il make-up bonne mine

La skincare svolge indubbiamente un ruolo importante per ottenere questo look tanto ricercato. Un incarnato privo di imperfezioni, luminoso, ben idratato e uniforme è la base di questo particolare tipo di trucco, che è leggero e effortless.

I punti chiave del make-up bonne mine sono una base leggera e luminosa, ma soprattutto il blush, nei colori rosa o pesca e dalla texture impalpabile. L’abitudine di colorare le guance per dare questo effetto naturalmente sano e bello non è nuova e quel particolare rossore ha (quasi) sempre avuto connotati positivi.

Come mettere il blush

L’applicazione del fard è un capitolo ampio e adesso vediamo bene perché, partendo dalle formule. I blush si trovano in polvere, liquido o crema e ognuno ha un diverso grado di difficoltà di sfumatura. Quello in polvere è il più semplice, mentre quello liquido richiede velocità e precisione per non creare macchie e quello in crema è adatto a pelli secche.

Poi bisogna vedere dove va applicato il blush. Ogni habitué di TikTok conosce ormai il metodo WOC blush e per chi ne fosse all’oscuro le lettere W,O e C indicano le linee da seguire con il fard, secondo una preferenza o l’altra. Con il primo si disegna una grande W che va da una guancia all’altra passando per il naso e si ottiene un effetto pelle baciata da sole. Le O invece si disegnano solo sulle gote, mentre la C parte dal centro della fronte, passa per le tempie e finisce di nuovo sulle guance.

Ma il blush non serve solo a dare colore. Esiste infatti un modo per applicare il blush in base alla forma del viso.

