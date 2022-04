T roppo facile dire blush, oggi le regole sono cambiate e se hai sempre applicato un po' di colore giusto per aggiungere un tocco alle guance forse è arrivato il momento di aprire TikTok e scoprire qualcosa di più.

TikTok non è solamente un mondo fatto di trend, balletti e transition. Oggi, il social più amato del momento, detta tendenze e nuove reinterpretazioni anche per quanto riguarda il makeup. Dopo aver abbattuto qualsiasi muro di colore e genere, su TikTok è possibile sia scoprire gli ultimi prodotti di tendenza e che presto diventeranno virali, ma anche nuovi modi, applicazioni e piccoli hack per un trucco da PRO.

Un esempio? Le nuove interpretazioni del blush che, proprio su TikTok, trovano spazio mostrandosi a milioni di persone. E se hai sempre pensato che bastasse giusto un tocco rosato sulle guance per parlare di blush, devi iniziare a ricrederti e scoprire, insieme a noi, come applicarlo, sceglierlo e interpretarlo per un look super viral.

Effetto lifting

Abbiamo sentito parlare, e parlato, di effetto bonne minne per tantissimo tempo e se avessimo sempre sbagliato? Forse stiamo esagerando po', ma TikTok ci ha svelato che basta poco per sfruttare il colore sulle guance per un effetto liftante e un viso decisamente più fine.

Come? Basta applicare il colore con una linea diagonale proprio sopra l'osso dello zigomo. Basterà pochissimo, infatti, per avere un viso più fine, lungo e asciutto.

Blush contouring

Se il bronzer non è mai del colore giusto o non riesci a capire quale fa per te, forse potresti provare a realizzare il contouring con il blush. Preparati con la tua polvere colorata, la più pigmentata che hai, e realizza una C dagli zigomi alla fronte passando per le tempie.

Un trend che arriva dagli anni '80 e che dovremmo rivalutare per un tocco POP e pieno di colore.

Il filtro

Non si può parlare di TikTok senza menzionare il mondo dei filtri e, anche in questo caso, non possono mancare quelli a tema make-up. E così, grazie alla tecnologia e all'A.I., TikTok traccia delle linee virtuali sul viso e per capire dove è meglio applicare il blush per sfinare e scolpire il viso.

La particolarità? Questo filtro è stato pensato per il contour, ma usarlo per il blush è la vera svolta.

Effetto sunkissed

Blush sul naso? Sì, grazie. Chi ama l'estate deve fare molta attenzione a questa tecnica che ripropone l'effetto baciata dal sole: qualche goccia di blush liquido sulle guance, ponte del naso e sfumare con attenzione.

Il plus è dato da un tocco di eyeliner per creare le lentiggini fake.

Blush viola

Tra corallo, rosa pink e malva si fa strada anche il blush viola. Un colore decisamente d'impatto e fuori dagli schemi, ma che su TikTok sembra aver rapito l'attenzione di tutti diventando virale.

Sfrutta le sue mille e più sfumature per adattarlo alla tua carnagione.

Kiss blush

Parola d'ordine del make-up: divertirsi e, questo, vuol dire anche sperimentare come con il kiss blush. Cosa serve? Un rossetto rosso fuoco e della pellicola per alimenti.

Da provare per chi ha voglia di un look esagerato e divertente. Da sfumare, assolutamente, per un look matchy-matchy.

Nose contouring

Non chiamiamoli difetti, ma punti deboli che se, vogliamo, possiamo migliorare. Proprio come il naso, gioie e dolori di molte, che può essere migliorato o camuffato grazie al contouring, ma utilizzando il blush come ci insegna TikTok.

Immancabile l'illuminante per un look completo.