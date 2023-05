Benedetta Porcaroli, pelle luminosa e red lips: trionfa la semplicità ai David

I n cerca di ispirazione per un beauty look semplice ma d'effetto? Ecco come copiare il trucco di Benedetta Porcaroli, un trionfo di semplicità con un tocco red.

Semplice, luminosa, in una parola bellissima. Benedetta Porcaroli durante la serata dei David di Donatello 2023 ha davvero stregato tutti con la sua naturale e straordinaria semplicità e con un fascino senza eguali. Un beauty look che ha saputo valorizzare a pieno i suoi lineamenti e la sua estrema e raffinata eleganza. Un makeup essenziale ma con un tocco rosso sulle labbra a far da padrone assoluto.

Come dire, se state cercando un’ispirazione beauty che non vi faccia passare inosservate e che sappia tirare fuori tutto il vostro fascino senza esagerazioni ma con un solo tocco di colore, il beauty look di Benedetta Porcaroli è quello che fa per voi. Un trucco che punta alla naturalezza, in cui il viso si esprime al suo massimo con una leggerissima passata di fondotinta e di blush a uniformare il colorito. Un makeup creato ad hoc e perfetto per donare all’attrice un effetto luminoso delicato e armonioso che abbraccia l’intero volto.

Ma non è finita qui. Perché nel beauty look di Benedetta Porcaroli sono anche gli occhi a spiccare . E lo fanno con un trucco leggero e dai toni nude. Impreziositi unicamente da una bella passata di mascara che mette in risalto le ciglia e da una sfumatura di ombretto quasi impercettibile ad aprire lo sguardo, ma senza esagerazione. Punto forte e di massima attenzione dell’intero makeup dell’attrice, infatti, sono loro, le labbra. E lo fanno con un red lips opaco da lasciare senza fiato.

Un trucco che ricorda molto lo stile delle donne parigine, che si contraddistinguono per eleganza, fascino e charme. Il tutto con assoluta semplicità e naturalezza. Proprio come quella che trasmette Benedetta e che ha saputo incantare i fotografi presenti all’evento e chiunque abbia incontrato il suo sguardo.

Se anche voi volete godere di tanta bellezza, quindi, non vi resta che correre ad acquistare il vostro lips red e dare un tocco di rosso alle labbra. Il resto lo farà la vostra personalità da vera diva.