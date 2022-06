Bella Thorne è più luminosa che mai: il make up glowy è luce pura

V oglia di luminosità e di brillare per tutta l'estate? Ora puoi farlo, lasciandoti ispirare dal make up glowy di Bella Thorne

Spensierata, fresca, piena di vitalità. In una sola parola luminosa. E Bella Thorne lo è davvero, non solo per la sua vulcanica personalità e per il carisma che la contraddistingue. Ma anche per il suo strepitoso beauty look e nella scelta del make up più cool dell’estate. Di cosa parliamo? Naturalmente del make up glowy, un vero concentrato di luce e di eleganza.

Un trucco che punta a esaltare la luminosità del volto, valorizzandone i lineamenti in modo armonioso e omogeneo. Donando alla pelle un aspetto più sodo, sano e compatto. E ovviamente dal finish lucente, quasi bagnato e brillante. Il tutto in poche e semplici mosse di vera bellezza.

Perché sì, nonostante il risultato impeccabile e dall’effetto wow assicurato, il make up glowy sfoggiato da Bella Thorne sul suo seguitissimo profilo Instagram è davvero semplice da fare. Provare per credere!

La prima cosa da fare è munirsi dei prodotti giusti, optando per un fondotinta leggero, a basa d’acqua, che ti permetterà di uniformare l’incarnato ma senza appesantirlo. E privilegiando, per la tua base, colori pastello come il pesca, il rosa o l’albicocca e/o le tonalità nude da utilizzare sia sul volto che sulle palpebre.

Per creare l’effetto glowy, poi, è importante che i prodotti scelti abbiano un effetto iridescente, optando per delle formulazioni apposite o aggiungendo ai tuoi classici aiutanti make up, un prodotto illuminante concentrato. Insomma, tutto molto semplice e dall’effetto naturale ma sempre (e ovviamente) brillante. Come se fossi appena stata baciata da un raggio di luce.

E per le labbra? Se si vuole seguire lo stesso make up sfoggiato da Bella Thorne puoi usare un rossetto nei toni nude o rosa chiaro o anche del ciliegia. Con un effetto opaco a contrasto o, perché no, usando un prodotto dal finish lucente. Per un total make up glowy all’insegna della luminosità e della lucentezza. Ma sempre in modo naturale, fresco e super sofisticato.

Che dire, ora che hai trovato la tua musa ispiratrice i consigli per copiarne il beauty look non ti resta che provare a realizzare il tuo make up glowy estivo. E iniziare a sfoggiarlo fin da ora con personalità, vitalità ed energia. In perfetto stile glowy!