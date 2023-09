I l beauty look sfoggiato da Zendaya in occasione del suo 27° compleanno è un'ode alla femminilità sofisticata e decisa e un'ispirazione per tutte noi

27 anni e una carriera costellata di successi. Zendaya è una regina del grande schermo e una star della musica e in poco tempo, anche grazie ai suoi look copiatissimi dalla generazione Z, si è imposta come un’assoluta icona di stile contemporanea. E in occasione dei suoi 27 anni non ha fatto altro che confermare il suo posto d’onore nell’olimpo delle beauty queen sfoggiando un makeup impeccabile.

Beauty look da diva 3.0

I rumors su un suo imminente matrimonio con il compagno, l’attore Tom Holland, non accennano a placarsi, ma Zendaya li dribbla perfettamente catalizzando l’attenzione solo su di sé attraverso le sue ultime fatiche cinematografiche (ha appena finito di girare un film diretto dal nostro Luca Guadagnino) e i suoi scatti da vera diva 3.0.

Ed è proprio in uno di questi scatti che da moderna primavera botticelliana sfoggia un make-up chic e luminoso che, siamo sicure, sarà copiatissimo nella stagione autunnale. Ma in cosa consiste nello specifico questo beauty look così virale? Lo scopriamo subito!

Latte Make-up il beauty trend virale su TikTok

Inno alla luminosità, il makeup di Zendaya sfoggiato in occasione del suo 27° compleanno è un omaggio alla sobrietà e alla raffinatezza senza tempo. Glowy, ma senza eccessi, il beauty look trae spunto a piene mani dal trend più virale del web, il latte makeup e lo sublima con punti luce capaci di donare una tridimensionalità d’impatto, ma minimale.

I prodotti must have per realizzare questo beauty look sono: fondotinta in siero, bronzer cremoso, palette di ombretti matte e shimmer in shade che richiamano i colori della terra, cipria translucida e illuminante liquido. Il risultato sarà un viso valorizzato nei suoi volumi naturali, scaldato da un effetto sun kissed delicato, ma d’effetto e reso ancora più radioso dalle sfumature luminose dell’highlighter dalla texture impalpabile e da un rossetto nude e matte d’ispirazione nineties. Non vedete l’ora di ricrearlo anche voi? Con i prodotti giusti e seguendo i tanti tutorial a tema latte makeup, ormai virali su TikTok, ci riuscirete perfettamente!