R egina del Super Bowl, Rihanna ha sfoggiato un beauty look da favola durante l'evento: rosso come l'amore

Il beauty look di Rihanna al Super Bowl è rosso come l’amore e ci svela, ancora una volta, la passione della popstar per il make up. La cantante ha infiammato il palco dell’evento sportivo, esibendosi durante l’halftime.

Un ritorno sulle scene in grande stile dopo che Rihanna si era presa una pausa dalla musica per dedicarsi alla famiglia e alla sua carriera da imprenditrice. Chi attendeva con ansia l’esibizione non è stato deluso, soprattutto perché Riri non ha lasciato nulla al caso, scegliendo uno dei suoi colori preferiti per make up e look: il rosso!

Per l’occasione infatti Rihanna ha puntato su labbra rosso ciliegia, con overlining per ridisegnare il contorno della bocca, rendendola piena e sensuale, e un rossetto dal finish matte, super pigmentato. Non solo le labbra, la popstar adora mettere in evidenza anche lo sguardo. Come? Con un ombretto glitterato sui toni dell’argento da applicare su tutta la palpebra, abbinato a una polvere leggerissima, che richiama il rosso, a definire l’arcata sopraccigliare.

Per completare il make up occhi, Rihanna ha puntato su un eyeliner sfumato con la matita e mascara. Il tocco finale? Il blush red, super chic e perfetto per regalare una sfumatura glow al volto della cantante. Favoloso anche l’hairstyle con capelli scurissimi raccolti e contraddistinti da un leggero effetto wet, con ciuffi liberi a incorniciarle il viso.

La star delle Barbados d’altronde non ha mai nascosto la sua passione per tutto ciò che riguarda la bellezza. Non a caso ha creato il brand Fenty Beauty scegliendo la filosofia Beauy for All. Il suo obiettivo? Creare prodotti favolosi, ma soprattutto che siano per tutti, senza escludere nessuno e puntando su una inclusione che ha rivoluzionato il mondo della bellezza.

Il trucco di Rihanna era abbinato alla perfezione al look scelto per il Super Bowl: una tuta red con corpetto scultura, abbinata a delle sneaker nella stessa nuance e ad un soprabito oversize. Un outfit curato nei minimi dettagli e fondamentale per Rihanna per svelare una grandissima sorpresa in mondovisione.

All’inizio della performance infatti l’artista è stata calata sul palco grazie a una piattaforma fluttuante, accolta dall’entusiasmo dei fan. Solo quando la telecamera ha finalmente allargato l’inquadratura però il pubblico è riuscito a vedere il pancione di Rihanna. La cantante ha così svelato al mondo di essere in attesa del suo secondo figlio dal rapper A$AP Rocky.