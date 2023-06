Il beauty look perfetto per le serate in spiaggia? È quello di Dixie D’Amelio

I n cerca del beauty look perfetto per le vostre serate in spiaggia? ecco l'ispirazione che stavamo aspettando e che Dixie D'Amelio sfoggia con un fascino eccezionale

Tempo d’estate? Tempo di serate in spiaggia e di feste all’insegna del divertimento, della leggerezza e di beauty look da favola. Perfetti da sfoggiare dopo il tramonto e soprattutto in riva al mare. E lo sa bene la cantante Dixie D’Amelio, che proprio sul suo profilo Instagram ha sfoggiato un trucco e un’acconciatura da capogiro. Uno stile che ha incantato i suoi follower e donato la massima ispirazione a chi si appresta a vivere dei monti in spiaggia indimenticabili.

Un beauty look davvero stupendo, ricercato ma basic allo stesso tempo. E che dona ai lineamenti di Dixie un fascino e un protagonismo davvero ineguagliabili, dal trucco e fino all’hairstyle. Ma andiamo con ordine e vediamo come replicare questa straordinaria combo di fascino e bellezza che Dixie D’Amelio ci ha donato. Un must per rendere le nostre serate in spiagge più cool della passerella di un red carpet.

E partiamo dal trucco, un makeup che si rifà ai colori della terra, a quell’effetto baciata da sole che tanto piace e che fa tanto estate. Un trucco semplice ma d’effetto, in cui le gote si fanno belle con una passata di blush quasi fino alle tempie e con un tocco di ombretto nei toni della terra o del pesca. Due nuance super cool e di sicuro effetto. Sopracciglia folte e ben pettinate nella loro versione soap brows e una leggera passata di mascara a dare volume alle ciglia. E il vostro makeup da serata in spiaggia è pronto per essere sfoggiato.

Ma non è finita qui, perché Dixie D’Amelio ha davvero pensato a tutto, acconciatura compresa. E quella che ha scelto per questa magica occasione è davvero eccezionale. Due trecce, lunghissime, che partono dall’attaccatura dei capelli e che scendono fino all’altezza dell’ombelico. E realizzate con una riga centrale netta e ben definita, che allarga lo sguardo di Dixie e che dona massimo protagonismo al suo volto.

Un hairlook perfetto per godersi qualche serata in spiaggia, che tiene i capelli ben protetti dalla salsedine e dall’umidità serale ma con un’acconciatura stilosissima e assolutamente da replicare. Perfetta per la sera ma anche per le vostre giornate estive e che vi aiuterà a combattere il caldo con un fascino e un look impossibile da non notare all’istante.