M iriam Leone ci regala l'inspo beauty di cui avevamo bisogno per affrontare l'estate

Vintage e super chic, il beauty look di Miriam Leone è l’ideale per affrontare con il giusto glam le sere d’estate. L’attrice non sbaglia un colpo e quando si parla di make up ci regala sempre ispirazioni interessanti. L’ultima arriva direttamente dal suo profilo Instagram dove Miriam ha pubblicato uno scatto in cui sfoggia un beauty look favoloso.

Per annunciare i nuovi progetti in arrivo infatti la Leone ha puntato sul suo signature make up: un trucco occhi sfumatissimo con sopracciglia in evidenza e labbra nude. Raffinata e al tempo stesso semplice, Miriam sceglie spesso un trucco che ha come focus lo sguardo, l’ideale per evidenziare i suoi meravigliosi occhi verdi.

Il suo punto di forza? Lo smokey eyes sui toni del bronzo e del borgogna, esaltato da sopracciglia definite e folte, perfette per donare definizione. Le labbra, come sempre, sono glossy e nude, mentre la base viso è naturale e luminosa, grazie a un gioco di sculpting e a prodotti effetto vellutante.

Il segreto dell’attrice? Una pelle curata e un’ottima skincare routine. Miriam usa pochi prodotti, ma mirati per nutrire in profondità l’epidermide e regalargli la giusta idratazione. Ma il punto di forza dell’attrice è anche un altro: la sua chioma, con sfumature fra il rosso e il castano. I capelli rappresentano un elemento chiave nel beauty look di Miriam Leone che cura con grande attenzione. Olio per capelli da tenere in posa per una notte intera e risciacquare al mattino, un termoprotettore per usare piastra e phon senza paura, e uno shampoo specifico.

Il taglio? Un caschetto lungo, super versatile e pratico, soprattutto d’estate quando abbiamo poca voglia di perdere tempo e preferiamo asciugare i capelli all’aria aperta. Un cut che dona un’aria chic e sbarazzina alla francese. A renderlo ancora più eccezionale un colore very glow: un castano ramato idea per illuminare il volto ed esaltarlo grazie alle sfumature super calde.

Il bello di questo taglio – da rubare a Miriam Leone – è che si può sfoggiare in tantissimi modi ed è l’ideale per l’estate. Puoi renderlo liscissimo per esaltare i giochi di luce oppure puntare su onde morbide per un effetto romantico. L’inspo per realizzare un hairstyle di carattere, da abbinare a uno smokey eyes come quello della Leone oppure a un make up naturalissimo con solo un filo di mascara e labbra nude.