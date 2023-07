R eginetta dei reality, ma soprattutto del make up: in occasione della sfilata di Dolce & Gabbana in Puglia Kim Kardashian ci svela un beauty look favoloso fatto di luci e ombre (da copiare)

Un beauty look da favola con giochi di luci e ombre assolutamente da copiare: Kim Kardashian, volta in Puglia per la sfilata di Dolce & Gabbana, ci ha regalato un make up sui toni del brown perfetto per l’estate.

La reginetta dei reality USA nel corso degli anni è diventata una vera e propria icona di stile, non solo grazie ai suoi look ultra glamour, ma anche grazie al make up. Dopo aver lanciato il contouring e l’overlining – due tecniche che hanno spopolato fra star e influencer – Kim ora ci svela una nuova tendenza in fatto di trucco.

Un trucco che gioca con toni chiari e scuri per un risultato di grande impatto, in grado di esaltare al massimo i punti forti e di nascondere le piccolissime imperfezioni. Scongiurando, al tempo stesso, il temutissimo “effetto mascherone”.

Dietro il beauty look splendido di Kim Kardashian c’è Mario Dedivanovic, truccatore delle celebrity, ma soprattutto esperto di trucco correttivo. Il suo super potere? La capacità di dare vita ad un make up flawless, grazie a contouring, sguardo magnetico e labbra pump.

In Puglia, Kim Kardashian punta tutto sul borgogna, con ombretto, rossetto e persino blush nelle sfumature di questo colore. Il suo segreto per essere così favolosa? Una base impeccabile realizzata a regola d’arte. Si parte con l’idratazione profonda del viso per rendere liscissima la pelle ed eliminare le macchia. Il secondo step riguardo un gioco di luci e di ombre da creare sapientemente con il correttore, per riequilibrare al meglio i volumi del volto e scolpire gli zigomi. Il gran finale? La polvere per fissare il make up e un illuminante da applicare nell’area sotto gli occhi.

Un altro punto forte del beauty look di Kim è senza dubbio lo sguardo magnetico. Per ottenerlo la it-girl mescola tonalità scure con quelle neutre, terminando con ciglia extra long, rigorosamente fake. Favolose pure le labbra, che la Kardashian sfoggia spesso nude, ma con un effetto volume. Per crearlo basta applicare la matita labbra lungo il bordo esterno e sfumarla, picchiettando poi il rossetto nella zona interna. Il risultato? L’effetto ombré consentirà di conferire maggiore volume e un aspetto tridimensionale.

Kim ama il nude, ma per quest’occasione ha voluto fare uno strappo alla regola optando per un borgogna sfumatissimo. L’ideale per rendere le labbra ancora più carnose e splendide, con una tonalità capace di esaltare i capelli corvino e setosi della Kardashian.