I l beauty look di Jennifer Lopez a Capri è eccezionale e assolutamente da copiare per l'estate: dai capelli al make up

Strepitosa, radiosa, semplicemente unica: Jennifer Lopez ha conquistato Capri con un beauty look (e un look) unico. Dopo le nozze con Ben Affleck e la luna di miele a Parigi, la popstar ha raggiunto l’isola insieme a tantissime altre celebrity per partecipare a un evento di beneficenza.

La cantante è salita sul palco dando vita a una performance graffiante e straordinaria, cantando i suoi brani cult e realizzando un medley con le canzoni più famose di alcune star degli anni Settanta. Per l’occasione JLo ha indossato una tuta con stampa animalier tutta cristalli, trasparenze e piume. A valorizzare l’outfit un beauty look eccezionale realizzato dalla sua make up artist di fiducia Mary Phillips.

Jennifer ha puntato su uno smokey eyes super luminoso con ombretto bronzo e glitter oro. Per intensificare lo sguardo la popstar ha applicato una linea di eyeliner finissima, completando il tutto con abbondante mascara. A catturare la scena non solo gli occhi di JLo, ma anche le labbra, rimpolpate e ingrandite grazie all’overlining e a un gloss nude.

Per una chioma perfetta, Jennifer si è affidata a Chris Appleton che per lei ha scelto un nuovo hairlook, riscaldando i capelli con una tinta marrone arricchita da riflessi e sfumature caramello. L’ideale per un taglio lungo e scalato, reso ancora più trendy dalla chin bang, la nuova frangia che ha conquistato le celebrity in questa calda estate.

Copiare il beauty look di JLo, per brillare come lei, è semplicissimo. Per prima cosa stendi il primer, poi procedi con la matita, applicandola lungo l’attaccatura ciliare dall’angolo più interno dell’occhio. Scegli una texture morbida per poterla sfumare facilmente. A questo punto applica l’ombretto shimmer utilizzando un pennello a goccia e completa con l’eyeliner per definire lo sguardo. L’ultimo step è la creazione di un punto luce grazie a un ombretto con finish metallico da picchiettare proprio al centro della tua palpebra mobile. Il tocco finale? Sarà il mascara black!

Per labbra da baciare come quelle di Jennifer Lopez infine basta utilizzare la tecnica dell’overlining amatissima pure da Chiara Ferragni. Il segreto sta nel ridisegnare le labbra usando una matita, ma facendo attenzione a passare il colore poco sopra la linea della bocca. Basterà poi sfumare leggermente e aggiungere un gloss effetto rimpolpante per un make up labbra eccezionale.