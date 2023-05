B elen Rodriguez ci regala un beauty look favoloso con make up e hairstyle da sfoggiare in ogni occasione (soprattutto d'estate)

Il segreto del beauty look di Belen Rodriguez? Toni caldi e sguardo sempre in evidenza. La showgirl argentina sfoggia sempre occhi luminosi e bellissimo, leggermente languidi, che rappresentano una sorta di “marchio di fabbrica”. Lo svela anche nell’ultima foto postata su Instagram in cui è semplicemente favolosa, circondata da rose e con un mini abito senza spalline.

Il make up scelto è sui toni del rosa e, ancora una volta, mette al centro lo sguardo. La showgirl argentina ormai da anni si affida alle cure di Cristina Isac, celebre make up artist, che per lei ha studiato un trucco ad hoc, usando piccole tips che però garantiscono grandi risultati. Il make up di Belen parte prima di tutto dalle sopracciglia che sono sempre in ordine e curatissime.

Per prima cosa le pettina con lo scovolino e definisce l’arcata, poi passa a tracciare delle linee brevi e sottili con una matita per riempirle. Il segreto? Disegnare i tratti assecondando la naturale crescita dei peli e senza esagerare per lasciare comunque un risultato che non sia troppo marcato.

A questo punto si passa agli occhi. Per regalare tridimensionalità allo sguardo si può ricorrere a un effetto ottico. Come? Sfumando un illuminante in crema e dorato nella zona centrale dell’arcata sopraccigliare. Basta una dose minima per ottenere un risultato wow: la luce, sia naturale che artificiale, attiverà i bagliori, “aprendo” letteralmente lo sguardo.

Il tocco finale lo regala l’eyeliner: Belen sfuma il correttore, poi disegna una riga sul bordo della palpebra superiore e traccia una coda sollevata verso l’alto. Per dare profondità, infine, sfrutta il potere degli ombretti. Ne sceglie uno di una tonalità scura, picchiettando invece una nuance chiara e shimmer solamente sulla palpebra mobile.

Favoloso anche l’hairstyle. In vista dell’estate infatti la Rodriguez ha deciso di aggiungere qualche sfumatura dorata alla sua chioma e di rinnovare il taglio. Il risultato è un long bob dritto e sbarazzino, con chiocce extra lisce, fluenti e luminosissime. Un taglio che è già diventato iconico e che sembra perfetto per affrontare la bella stagione. Il long bob infatti è favoloso in versione liscissima, ma, come ci svela la stessa Belen su Instagram, è stupendo anche con delle morbide onde complice una giornata sulla spiaggia, fra salsedine e vento, alleate delle beach waves.