V alentina Ferragni ci regala le vibes giuste per affrontare la prossima stagione, con un rossetto rosso sfumato favoloso!

Il rossetto sfumato di Valentina Ferragni è la scelta perfetta per dare un twist diverso al tuo beauty look. Un concentrato di sensualità e glamour che ci accompagna versa la prossima stagione, quando le blurred lips saranno un must have.

Romantiche e super femminili, le labbra con blur effect sono un imperativo per chi sogna un make up romantico. Un trend che arriva dalla Corea e che consiste nell’utilizzare matita e rossetto di due tonalità differenti, creando un risultato “sbaffato” a regola d’arte. Il risultato è un aspetto girly e da bambola imperdibile come ci svela Valentina Ferragni, da sempre attenta ai trend trucco della stagione.

Su Instagram infatti la vediamo sfoggiare il rossetto rosso sfumato, abbinato ad un make up sui toni della terra. La base è effetto bronze, grazie anche al blush color biscotto, mentre le extension ciglia regalano alla sorella di Chiara Ferragni occhi da cerbiatto. Il focus trucco è sulle labbra, grazie al lipstick red applicato con il metodo blur.

Il segreto per sfruttare al meglio questa tecnica? Usare i prodotti giusti! Punta su texture opache e vellutate, scegliendo tonalità come il rosso mattone o il ciliegia, perfette per creare sfumature d’effetto. Disegna le labbra con la matita, scegliendo una nuance più scura, come quella di Valentina Ferragni, poi tampona il rossetto dal centro delle labbra verso l’esterno. Utilizza un pennellino oppure i polpastrelli per un effetto ancora più sfumato.

Pochi lo sanno, ma esistono alcune tips essenziali per applicare il rossetto alla perfezione. L’idratazione è fondamentale, dunque largo spazio a maschere labbra, scrub e ovviamente balsami idratanti. Ricordati di usare sempre il correttore prima di mettere il lipstick. Applicalo sulle labbra, uniformando l’area e correggendo le imperfezioni, servendoti di un pennellino ad hoc. Si tratta di un passaggio fondamentale che permette non solo di far durare più a lungo il make up bocca, ma anche di rendere maggiormente pigmentato il colore.

Per applicare la matita si può puntare sulla tecnica dell’overlining, amatissima da Chiara Ferragni e da Kim Kardashian. Per un risultato extra volume parti dal labbro superiore. Traccia una linea usando la matita e sbordando di qualche millimetro rispetto al contorno e cercando di non eliminare l’arco di cupido (ossia la forma a V). Prova a sbordare anche nella zona inferiore della bocca, ma ricordandoti di restare stretta ai lati per un effetto pump, ma naturale. Dunque traccia due linee dritte e congiungile al centro, creando una sorta di barchetta. Pochi semplici passi e avrai labbra super da sfoggiare in qualsiasi occasione!