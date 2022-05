I l total white è stata la scelta vincente di Camila, che dai capelli, al make up alle unghie regale l’inspo numero uno per essere hippie ma glam la prossima estate

Camila Cabello ha avuto l’onore di cantare allo stadio di Parigi prima del fischio d’inizio della finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool e il look sfoggiato per incantare i presenti e le numerosissime persone incollate alla tv è stato un total white hippie chic da gitana super cool, perfetto per pazze feste estive in riva al mare.

Sono tornate le treccine

I primi dettagli a spiccare nel look hippie di Camila sono i capelli lunghissimi e ondulati, sui quali qua e là fanno capolino piccole treccine adornate con un filo bianco, colore che fa da base a tutto l’insieme, dall’abito al make up.

Le treccine colorate sono uno dei grandi ritorni di quest’anno, protagoniste delle estati di qualche anni fa e poi leggermente sparite dai radar ma pronte oggi ad imporsi come must have di stagione perché si realizzano in poco tempo e donano subito alla chioma un mood hippie ma ricercato ed estremamente divertente.

Occhi in primo piano

Passando al trucco, come testimoniato dallo scatto social postato dal make up artist Patrick Ta, è ancora una volta il bianco il protagonista assoluto.

Gli occhi, infatti, sono stati posti al centro del look grazie alla scelta di un ombretto white ultra mat, steso sulla palpebra mobile in modo compatto e fino all’attaccatura del naso, come a ricreare l’effetto grossolano di un gessetto. Una sfumatura fredda in netto contrasto con la carnagione calda di Camila Cabello, che le regala un mood hippi e chic allo stesso tempo.

A donare tridimensionalità allo sguardo, un secondo ombretto, questa volta marrone chiaro, sfumato nella parte esterna della palpebra mobile e applicato a contrasto sulle riga dell’occhio e sulla palpebra fissa.

Per un make up da grande occasione non poteva mancare, ovviamente, una leggera linea di eyeliner a sottolineare la rima superiore dell’occhio e tanto mascara, applicato sulle ciglia superiori e inferiori.

Labbra nude e nail art in tinta

Questo beauty look di Camila Cabello è studiato nei minimi particolari, quindi nulla è lasciato al caso. Per non togliere visibilità agli occhi, punto focale del make up, il rossetto è un nude rosato delicatissimo, mentre le unghie si sono adattate perfettamente al white hippie chic scelto come filo conduttore, declinato in questo caso in una french manicure elegantissima.