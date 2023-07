Con il suo beauty look Billie Eilish porta un po’ di Bratz energy alla premier di Barbie

S emplice, fresco e assolutamente da copiare. Il beauty look Billie Eilish in versione Barbie è davvero un must da replicare subito, per un look frizzante e pieno di energia

Non c’è che dire, il mood total pink di Barbie ha conquistato davvero tutte. Anche le celeb più insospettabili come la stupenda e sempre originalissima Billie Eilish, Che durante la premier del film ha sfoggiato uno stile assolutamente da copiare. Perché si, l’outfit e il beauty look di Billie Eilish non sono solo un omaggio al Barbiecore ma rappresentano anche un ritorno al passato. Un outfit in stile Bratz che travolge il cuore delle nostalgiche delle tanto acclamate bamboline che impazzavano negli anni ‘2000.

Un total look che non si scorda di omaggiare la bambola più iconica del mondo. E che, al rosa di punta di Barbie, accosta dei dettagli neri immancabili nei look della cantante e delle scarpe in stile Bratz dalla dimensione importante e dallo stile a modi cartoon.

E che dire poi della totale bellezza e naturalezza del beauty look di Billie Eilish. Un concentrato di fascino e di freschezza che ha conquistato i fotografi e tutte noi.

Un makeup che punta anch’esso sulle tonalità rosate del trucco di Barbie. Ma delicatissime e leggere, che mettono in risalto i lineamenti naturali di Billie e la sua spensieratezza. Un trucco che potete replicare in modo semplicissimo, uniformando la base viso con un buon fondotinta e applicando sulla gote una leggerissima passata di blush nei toni del rosa.

Per donare alle guance un colorito sano e che richiami al rossore imbarazzato quasi adolescenziale. Come dire, se volete un trucco che richiami sguardi questa è la mossa giusta.

Per gli occhi, poi, solo una passata di mascara a volumizzare leggermente le ciglia. E per finire un tocco di rossetto rosato e di gloss sulle labbra. Per un effetto più dolce di una caramella e in perfetto Barbie mood.

Un makeup semplicissimo da replicare ma di grande impatto. Che contrasta splendidamente con la lunga chioma corvina della cantante e che rende il beauty look di Billie Eilish un mix di cromie e sfumature davvero da capogiro. Un trucco dalla bellezza fresca, chic ma anche giocosa. Proprio come lo stile della tanto amata Barbie e del suo mondo magico.