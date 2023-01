B ella Thorne al Sundance Film Festival ci conquista con un make up shimmer e naturale assolutamente da provare!

Semplicità e luce: il beauty look di Bella Thorne al Sundance Film Festival è strepitoso e ci insegna come non servano troppi prodotti. Naturale e luminoso, il make up dell’attrice ha attirato da subito l’attenzione. Merito di un finish shimmer, perfetto per esaltare lo sguardo di Bella, e un hairstyle da favola.

La star ha calcato il red carpet del Sundance Film Festival 2023 per presentare il film Divinity di Eddie Alcazar. Un thriller fantascientifico prodotto da Steven Soderbergh in cui recita accanto a Stephen Dorff e Scott Bakula. Sul tappeto rosso Bella Thorne non ha deluso le aspettative, sfoggiando un abito scintillante e un make up strepitoso.

Il suo segreto? Una base perfetta e sopracciglia ben curate. Per incorniciare lo sguardo invece Bella ha optato per un mix equilibrato fra beige, marrone e sabbia, colori intensi e caldi, con sfumature sparkly e naturali. In particolare la diva ha scelto una tonalità di marrone con shade tendenti all’aranciato, creando un perfetto gioco di luci e ombre per esaltare la bellezza naturale del suo viso.

Il tocco finale? Il blush color pesca e le labbra glossy e piene grazie alla tecnica dell’overlining, amatissima da Chiara Ferragni e da Kim Kardashian. Per realizzarla ricordati di prenderti cura delle tue labbra con una accurata beauty routine: elimina le pellicine con uno scrub, poi idrata la bocca grazie a una maschera nutriente. A questo punto non resterà che applicare la matita, seguendo il contorno delle labbra, ma uscendo dal bordo di circa 1 o 2 millimetri. L’ultimo step è l’applicazione del rossetto nude, con un pizzico di gloss proprio al centro delle labbra per creare un “effetto volume”.

Divinity unisce fantascienza a un tocco retrò. Per rendere omaggio alla pellicola, Bella Thorne ha abbinato al suo make up luminoso un hairstyle super chic. Un semi raccolto con morbide onde, perfetto per dare una sfumatura vintage a tutto il beauty look. Le beach waves d’altronde sono una fra le tendenze più in voga del momento per quanto riguarda i capelli. Favolose d’estate, quando passiamo le giornate in spiaggia, fra bagni e aperitivi, ma anche d’inverno, quando siamo in cerca di un’acconciatura che sia ricercata eppure semplice da realizzare. Per creare le onde di Bella Thorne infatti basta dividere i capelli in sezione e sfruttare il calore della piastra per un effetto beach waves.