A urora Ramazzotti ci regala un beauty look da copiare subito, fra cat eye e trick imperdibili per un trucco favoloso!

Aurora Ramazzotti ci ispira con un beauty look super chic e d’effetto, perfetto per affrontare le sere estive al meglio. Il suo punto di forza? Un cat eye favoloso che accende i riflettori sullo sguardo, rendendolo irresistibile, soap brow e labbra nude.

D’altronde il cat eye, croce e delizia di tante, non passa mai di moda ed è la soluzione perfetta per un look chic e glamour in pochi semplici step. Come ci dimostra Aurora Ramazzotti il cat eye può trasformarsi nel tuo super potere: lifta lo sguardo e lo rende luminosissimo. Proprio per questo è essenziale imparare a padroneggiare al meglio la tecnica, per sperimentare e creare delle combinazioni inedite. Esistono infatti numerosi metodi per creare il cat eye.

La matita resta un grande alleato, soprattutto per chi è alle prime armi e desidera un effetto sfumato. Essendo morbida infatti consente di calibrare meglio il quantitativo di prodotto e si sfuma facilmente in caso di piccoli errori. Applicala poco oltre il bordo del tuo occhio e sfumala usando un pennellino con coda affilata. Un trick essenziale? Mentre ti trucchi tieni gli occhi aperti e guarda dritto di fronte a te. Usa l’inclinazione dell’osso come linea guida, partendo sempre dalla rima ciliare inferiore. Per rendere long lasting la tua matita, fissala con un ombretto.

Un altro alleato essenziale per occhi da gatta? L’eyeliner in penna! Comodo come un pennarello e liquido. Si fissa subito, è semplice da usare e regala un effetto grafico very chic. Attenzione però: non si può sfumare! Crea una codina, puntando verso l’alto per allungare la forma dell’occhio. Per un risultato migliore usa un piccolo trucchetto, posizionando un pezzetto di scotch per definire la forma. Correggi i piccoli errori con il correttore oppure con un cotton fioc imbevuto di struccante.

Sei una vera esperta? Allora prova l’eyeliner liquido, l’ideale per un cat eye affilato come quello di Aurora Ramazzotti. Parti da una linea super sottile per un effetto preciso, poi stratifica il prodotto, rendendola sempre più spessa sino ad arrivare allo spessore che desideri. Ricordati di allungare la parte finale al massimo e, dopo l’applicazione, attendi che il prodotto si sia asciugato prima di alzare lo sguardo. Rischieresti infatti di sporcare la palpebra.

Dopo che avrai iniziato a padroneggiare la tecnica potrai sbizzarrirti, provando nuove combinazioni ed effetti. Testa, ad esempio, l’eyeliner colorato, quello con i glitter oppure quello bold a seconda del mood e dei tuoi gusti.