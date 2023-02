Bafta 2023: Tutti i Migliori Beauty Look

E cco una lista dei makeup look più belli della serata dei BAFTA 2023: da Florence Pugh e Ana De Armas fino a Jodie Turner-Smith e alla principessa di Galles Kate Middleton



La sera del 19 febbraio si sono aperti i riflettori sui tanto attesi BAFTA 2023: i British Academy Film Awards, che hanno avuto luogo alla Royal Albert Hall di Londra, ci hanno regalato come ogni anno una serie di beauty look che difficilmente passano inosservati. Dal focus labbra con rossetti fiammanti in contrasto ai makeup dai toni nude - senza dimenticare le acconciature morbide e sinuose -, tutte le celeb del momento hanno sfilato sul red carpet con una serie di look da copiare e ricopiare ad oltranza.

Tra i makeup più belli della serata non possiamo non nominare il quello classico e intramontabile di Florence Pugh, reso attuale dall’hairstyle che imita i movimenti dell’abito, e quelli brillanti e bold di Jodie Turner-Smith e Lashana Lynch, che vivacizzano e ravvivano l’atmosfera in contrasto alla moltitudine di trucchi nude presenti. Le tonalità neutre e soft, infatti, sono state le vere protagoniste dei BAFTA 2023: marroncini, rosa, pesca, colori pastello e labbra naturali hanno costellato il tappeto rosso, in varianti sempre interessanti e mai noiose.

Ora non resta che scoprire quali sono stati i look più belli di questi BAFTA 2023: a voi l’onore.

Florence Pugh

Makeup classico ma d’impatto per Florence Pugh, che sfoggia una sottile linea di eye-liner nero abbinato a un rossetto sui toni del rosa e una base luminosa e fresca. Il look, opera di Alex Babsky, si abbina perfettamente all’acconciatura raccolta con tanto di frangetta curata da Peter Lux.

Jung Ho-yeon

Labbra rosso fuoco per Jung Ho-yeon, abbinate a un makeup nude, una base naturale e delle ciglia voluminose. Completa il look un raccolto con chignon basso elegante con riga laterale.

Aimee Lou Wood

Curato da Sara Hill con prodotti Victoria Beckham Beauty e Lisa Eldridge, il makeup occhi di Aimee Lou Wood brilla sui toni del lilla. Sparkling e lucente, l’ombretto violaceo incornicia l’occhio sia sulla palpebra superiore che nella zona undereye mentre un ombretto argento funge da punto luce e da top coat sulla zona centrale della palpebra per dare luminosità. I capelli invece sono lasciati sciolti con onde morbide.

Jodie Turner-Smith

Sempre sui toni del viola - e impreziosito da delle luminosissime crystal freckles - il look di Jodie Turner-Smith è stato creato da Joey Choy per Charlotte Tilbury. L’ombretto viola oleografico che si stende su tutta la palpebra è adornato da una linea di eye-liner nero che sfuma verso il viola scuro sulla codina e da una linea undereye nera e argentata. Il dettaglio wow? I cristalli applicati sul viso come lentiggini. Sulle labbra solamente un gloss specchiato.

Sophie Turner

All eyes on…my lashes! Il focus del makeup di Sophie Turner sono le ciglia: extra large e super voluminose, sia sopra che sotto, “rubano" la scena al look composto da un eye-liner nero che parte da metà palpebra e un rossetto rosa-aranciato-nude. I capelli sono ondulati e presentano una frangia a tendina.

Nicola Coughlan

Il makeup di Nicola Coughlan potrebbe trarci in inganno: al primo sguardo sembrerebbe un semplicissimo eye-liner nero con una riga di matita inferiore dello stesso colore ma, se facciamo attenzione, scorgeremo un tocco di blu shimmer sulla palpebra. I capelli invece regalano delle vibes anni ’60, con volume extra e cotonatura. Le labbra sono lasciate semplici e neutre con un rossetto rosato cremoso.

Anya Taylor-Joy

Per i BAFTA 2023 Anya Taylor-Joy opta per un look monocromatico sui toni del nude e del pesca (opera di Valeria Ferreira) che si sposa perfettamente il colore dell’abito indossato.

Ana De Armas

Un moderno Hollywood Glam per Ana De Armas: capelli sciolti ondulati, eye-liner nero, ombretto shimmer leggerissimo e labbra rosso freddo come protagoniste indiscusse del makeup.

Lily James

Un look raffinato e sofisticato quello di Lily James, creato da Sofia Tilbury e realizzato usando solamente prodotti Charlotte Tilbury come la Super Nudes Easy Eye Palette e il The Classic Eyeliner nella colorazione Brown per gli occhi e la matita Pillow Cheat in abbinamento alla tinta Tinte Love Blushed Rose per le labbra. I capelli, infine, sono raccolti in uno chignon alto tirato indietro con riga centrale.

Lashana Lynch

Rimanendo sempre in tema gems, Lashana Lynch movimenta un po’ questa propensione generale per i look semplici e naturali con un makeup dalle labbra rosso scuro e ombré, un ombretto nero sfumato e dei cristalli come dettagli luminosi.

Kate Middleton

Non potevamo che finire questa lista con lei, la principessa del Galles Kate Middleton. Meravigliosa ed elegantissima come sempre, calca il red carpet in compagnia del marito William in un abito bianco di Alexander McQueen precedentemente sfoggiato ai BAFTA del 2019. E lo fa con un look classico e fine, che nella sua semplicità rivela una classe impareggiabile. Labbra leggermente colorate sul rosa vengono infatti accostate a un eye-liner sottile che svetta su un ombretto shimmer sfumato sui toni del grigio e a capelli lasciati sciolti e fluenti.