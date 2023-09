Back to School: guida step by step su come truccarsi per il ritorno in classe

I nizia ufficialmente il countdown al rientro a scuola. Se sei alla ricerca di idee per il tuo make up look da sfoggiare in classe, sei nel posto giusto!

Il back to school porta con sé un mix di emozioni e tensioni: dall'attesa di scoprire il nuovo orario delle lezioni alla scelta dell'outfit perfetto per la prima campanella dell’anno scolastico. Questo momento però, rappresenta anche un'opportunità per iniziare un nuovo capitolo, colmo di emozioni e traguardi da raggiungere. Quindi, perché non farlo accompagnate da un trucco che rifletta la tua personalità e ti faccia sentire ancor più bella e sicura di te?

Lo sappiamo, la scuola non è il luogo ideale dove sperimentare con make up complessi ed eccentrici, ma questo non vuol dire dover rinunciare del tutto al trucco. Se i rossetti vistosi non trovano posto nello zaino, possiamo comunque ricreare dei look effetto "second skin" o focalizzarci sugli occhi utilizzando mascara, eyeliner e palette di ombretti nude.

Sguardo Accattivante: Il Cat Eye Perfetto per il Ritorno a Scuola

Semplice e facile da realizzare, questo make up look ha come focus lo sguardo. Tutto quello di cui hai bisogno è un eyeliner in penna ed un mascara volumizzante.

Inizia disegnando con l’eyeliner una linea sottile lungo l'attaccatura delle ciglia superiori. Ti servirà come guida per dare la forma al tuo "cat eye”. Successivamente traccia una linea leggermente inclinata in direzione dell'estremità della tua sopracciglia. Puoi decidere quanto lunga desideri che sia, l’importante è cercare di mantenerla sottile e precisa.

Ora, crea una linea che colleghi la coda del cat eye alla linea delle ciglia superiori. Quest’ultima dovrebbe diventare gradualmente più spessa man mano che ti avvicini all'angolo interno dell’occhio. Per dare maggiore intensità al tuo trucco, applica una passata di mascara volumizzante sulle ciglia. Lascia il resto del viso più naturale possibile, nel caso di discromie o rossori ti basterà correggerle con un correttore. Per concludere applica un gloss trasparente sulle labbra. Et voilà! Il ritorno in classe sarà un successo assicurato.

Trucco naturale e leggero per il back to school

Per il ritorno a scuola, un trucco naturale e leggero è la scelta perfetta per sentirsi fresche e luminose. Questo look è ideale per valorizzare la bellezza naturale e far risaltare i tratti del viso, in pieno stile "Woke up like this". Inizia con una base leggera, come una BB cream o un fondotinta leggero, che uniformi l'incarnato senza appesantire la pelle.

Prosegui con un bronzer in crema o in polvere per definire i contorni del viso. Se preferisci puoi saltare del tutto gli ombretti ed utilizzare la terra anche sulle palpebre per rendere il tuo sguardo più intenso, in alternativa ti basterà sfumare un ombretto marrancio su tutta la palpebra mobile.

Definisci le ciglia con una passata di mascara e aggiungi un tocco di balsamo labbra per idratarle. Questo look è perfetto per chi vuole valorizzare il proprio volto senza avere un trucco troppo pesante.

Smokey eye nude

Sei una fan dei look occhi intensi e drammatici, ma non sai come renderli più portabili per il primo giorno di scuola? Prova con uno smokey eye dai toni nude!

Parti utilizzando un primer occhi per creare una base uniforme e far aderire al meglio gli ombretti che andrai a sfumare. Il primo step è applicare un ombretto beige su tutta la palpebra, una volta sfumato passa ad una tonalità di marrone scuro o un grigio torta per creare la profondità del tuo smokey eye. Applica questa tonalità lungo la piega dell'occhio e sulla parte esterna della palpebra mobile.

Con un pennello da sfumatura, lavora l'ombretto verso l'interno dell'occhio, creando una gradazione di colore. L'obiettivo è ottenere una transizione morbida tra il colore più intenso e quello più chiaro.