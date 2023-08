Back to school: i beauty essential da avere sempre con te

L 'estate volge al termine, il sole lascia spazio ai libri e alle aule scolastiche, pronta per sfoggiare il tuo beauty look da rietro?

Settembre è proprio dietro l’angolo e questo significa solo una cosa: le vacanze estive sono agli sgoccioli. È tempo di ritornare alla routine, impostare la sveglia prima di andare a dormire, scegliere l’outfit per il giorno dopo e riprendere confidenza con quaderni e libri scolastici.

Non farti travolgere dalla “summertime sadness”, settembre è soprattutto il mese perfetto per porsi nuovi obiettivi e sfide da raggiungere e superare.

Il back to school infatti, può essere l’occasione giusta per rivedere anche il tuo make up look, così da affrontare i corridoi della scuola con fiducia e stile. Pronta a scoprire tutti i prodotti must have da inserire nello zaino?



Charlotte Tilbury Beach sticks

Perfetti per esaltare la tua abbronzatura post vacanze, questi blush in crema donano al volto un aspetto luminoso. Grazie ai pigmenti brillanti facilmente sfumabili, la pelle acquisirà un effetto soft focus attenuando le imperfezioni e donando al viso un'incantevole radiosità.

KVD Full Sleeve Long + Defined Tubing

Grazie alla tecnologia Tattoo Tubing 24H e allo scovolino unico nel suo genere, questo mascara offre risultati eccezionali senza appesantire le ciglia. La tecnologia Tattoo Tubing 24H consente al mascara di creare un guanto polimerico intorno a ciascuna ciglia, garantendo una lunghezza, un effetto lifting, una definizione e un volume senza precedenti.

Lo stress da rientro può far insorgere brufoli e piccole imperfezioni. Questo correttore a coprenza media modulabile contiene l'esclusivo siero super luminoso con il 2% di niacinamide, acido ialuronico e caffeina, per una copertura immediata e un miglioramento visibile dei problemi della pelle del viso nel tempo.

Nabla Liberty X Mono

La scuola non è esattamente il luogo migliore per sperimentare con i tuoi eye look, ma questo non vuol dire che non si possa puntare su colori nude in grado di enfatizzare il tuo sguardo senza risultare extra!

La Liberty X Palette accoglie 4 cialde facilmente rimovibili. Attraverso i magneti invisibili posti sul retro, puoi accoppiare due palette tra di loro per permetterti di avere sempre con te fino ad 8 tonalità di ombretti.

DIEGO DALLA PALMA ALL IN ONE BRONZER & CONTOUR

Il trend "Latte Make up" è ancora il tuo make up look preferito? Allora non puoi non inserire nella tua pochette questo bronzer in stick multiuso. La sua speciale formulazione consente l'applicazione su diverse parti del volto: zigomi, palpebre e labbra. Una texture cream to powder che si fonde perfettamente sulla pelle e che consente di modulare agevolmente l'intensità del colore nelle zone interessate. Formato in stick, pratico e compatto, ideale per averlo sempre a portata di mano.

Nars Orgasm Risig

Accendi lo sguardo e catalizza l'attenzione dei nuovi arrivati in classe. Con questa palette potrai creare infiniti look naturali ma luminosi. I pigmenti puri degli ombretti sospesi in un esclusivo sistema che crea un colore ricco e di grande impatto in un solo gesto.

Bolmy Espressoh

Se a scuola è meglio evitare rossetti dai toni accessi, perché non puntare su un gloss? L'ultimo arrivato in casa EspressoH, Unisce idratazione e brillantezza dando alle labbra un immediato aspetto glossy e rimpolpato. Perfetto per prenderti cura delle tue labbra!

Banana Beauty Sun in a pot

La ricreazione dura sempre troppo poco, per ritoccare il tuo trucco occorre avere nella beauty bag un prodotto facile e multiuso, come questo lips and cheeks. La sua texture leggera e non appiccicosa si adatta ad ogni tonalità di incarnato grazie alla sua formula che reagisce con il pH della pelle, regalandoti in un attimo un sorprendente effetto naturale e luminoso. Grazie al suo pratico formato puoi portare Sun in a pot sempre con te e donare al tuo viso un tocco di colore in qualsiasi momento, ovunque tu sia... anche a scuola!

NYX PROFESSIONAL MAKE UP MASCARA SOPRACCIGLIA THICK IT. STICK IT!

Capita a tutti di non sentire la sveglia e doversi letteralmente catapultare fuori di casa per non perdere il bus. Se sei una ninja nel truccarti on the go, il nuovo mascara per sopracciglia di NYX è quello che fa per te! Ha un'applicazione facile e precisa che disciplina e infoltisce all'istante le tue brow, per un risultato che resiste a tutto.

RARE BEAUTY Perfect Strokes Gel Eyeliner

Se di prima mattina ti senti troppo pigra per ombretti e pennelli da sfumatura, il tuo migliore alleato è l'eyeliner! L'ultima novità di Rare Beauty ha una texture che rimane cremosa e facile da stendere, così puoi creare il tuo look senza stress. Sfuma o correggi la matita prima che si asciughi e si fissi, per una tenuta no-transfer. Da Sephora

MAYBELINNE Lifter Gloss Candy Drop

Labbra naturali si, ma juicy! Questo gloss rimpolpante arricchito con acido ialuronico idrata e rimpolpa le labbra, definendone i contorni.

Benefit Cosmetics Fan Fest

Il prodotto immancabile in qualsiasi beauty bag è sicuramente il mascara!

L'ultima novità di Benefit Cosmetics è perfetto se vuoi ottenere ciglia definite e dall'effetto ventaglio panoramico, per uno sguardo intenso e aperto!

Grazie al suo speciale scovolino, appositamente progettato, e alla formula ultra-innovativa, le ciglia risultano come moltiplicate, ben separate e dal volume amplificato fin dalla prima passata.

FILORGA OXYGEN-GLOW CC CREAM

L'idea di tornare ai compiti in classe e alle interrogazioni a sorpresa non ti ha fatto chiudere occhio? Nessun problema, questa specialeCC-CREAM, ispirato alla carbossiterapia uniforma e illumina il viso.

La nuance rosa universale perfeziona la pelle e la protegge dai raggi UV per un naturale effetto bonne mine.

Shiseido Revitalessence Skin Glow

Questo fondotinta simile a un siero regala alla pelle un finish luminoso che dura fino a 12 ore. La sua media coprenza lo rende perfetto per camuffare rossori ed imperfezioni senza il fastidioso effetto cakey. Infuso con Kefir fermentato e Niacinamide, consente di uniformare ed idratare istantaneamente la pelle attenuando i pori dilatati.

Bobbi Brown Creamy Colour

Stratificabile, facile da sfumare con le dita e perfetto per labbra e guance. Il prodotto si stende in modo fluido e uniforme, senza fare macchia. Perfetto da portare a scuola per un touch up fra una lezione e l'altra.