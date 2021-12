F este in arrivo? Allora è tempo di illuminare il vostro sguardo con un make up super luminoso. Ecco alcune ispirazioni per realizzare un perfetto halo eye make up, super glam e di sicuro effetto.

Voglia di luminosità, voglia di halo eye make up! Quando si parla di trucco occhi e di un modo per rendere il vostro sguardo assolutamente affascinante e luminoso, infatti, la soluzione migliore e super di tendenza per questo nuovo inverno è lui, l’halo eye make up. Una variante del più conosciuto smokey eye ma impreziosito da un punto luce centrale alla palpebra. In grado di donare al vostro sguardo la massima brillantezza e un fascino tutto nuovo.

Ma quali sono le nuance da cui trarre ispirazione per realizzare degli halo eye da prima pagina? Proviamo a scoprirne qualcuna, lasciandovi trasportare dalla vostra creatività e impreziosendo il vostro make up con un dettaglio che non vi farà di certo passare inosservate. Sia di giorno che durante le prossime nottate di festa.

Cos’è l’halo eye make up?

Come detto, quando si parla di halo eye make up si fa riferimento al più classico smokey eye, impreziosito con un piccolo punto luce centrale, nel mezzo della palpebra, realizzato accostando un ombretto chiaro e luccicante da applicare al di sopra di una base più scura.

L’obiettivo? Illuminare lo sguardo, senza eccedere con il colore, ottenendo un effetto super elegante e delicato. Avvolgendo lo sguardo con un alone di luce.

Come si realizza

Un make up unico, di tendenza, che vi permette di sfoggiare un look sempre nuovo in pochi e semplici passaggi:

per prima cosa dovrete applicare del primer sulle palpebre, preparando la base per il vostro trucco;

sulle palpebre, preparando la base per il vostro trucco; poi è il momento dell’ ombretto scuro . Da stendere prima sulla parte mobile della palpebra superiore e poi al di sotto della rima inferiore. Avendo cura di sfumare il tutto con un pennello piatto;

. Da stendere prima sulla parte mobile della palpebra superiore e poi al di sotto della rima inferiore. Avendo cura di sfumare il tutto con un pennello piatto; infine si applica l’ombretto più chiaro, brillante. Da porre al centro della palpebra, lasciando sia l’angolo interno che quello esterno degli occhi più scuri. E ripetendo poi il tutto anche sulla rima inferiore. Uniformando il vostro make up sfumandolo leggermente.

Per un effetto luminoso super wow. Un trucco perfetto per ingrandire lo sguardo di chi ha gli occhi piccoli, ma anche per valorizzare ancora di più chi ha già naturalmente uno sguardo più ampio. Ma quali sono gli abbinamenti migliori per un halo eye davvero eccezionale?

Halo eye make up viola

Il viola è un colore misterioso, seducente. Insomma, una nuance davvero perfetta per valorizzare il vostro sguardo. E se poi gli si abbina una cromia più chiara, luminosa e dall’effetto satinato il gioco è fatto. Avete creato un halo eye make up unico da far invidia a chiunque vi osservi.

Un trucco sofisticato, elegante che non lascia nulla al caso e che non ha paura di osare. Perfetto da sfoggiare per una serata in cui la parola d’ordine è seduzione e dove si percepisce ovunque la vostra voglia di ammaliare.

Verde che passione!

E rimanendo in tema di colori perfetti per realizzare degli halo eye a regola d’arte non si può non citare il verde. Un colore super versatile che saprà impreziosire il vostro sguardo con una nota intensa di puro carattere. Mixando due tonalità diverse, una più scura e una più chiara e luminosa, al centro.

Impreziosendo il tutto con una bella linea di eyeliner e con delle ciglia super folte. Che dire, con uno sguardo così sarete voi e i vostri occhi il ricordo più bello delle prossime feste.

Halo eye make up, via libera al blu

Per uno sguardo seducente, magico e capace di catalizzare l’attenzione con un solo sbattere di ciglia, il colore giusto è sicuramente il blu. Un halo eye make up che non teme confronto, e che al classico nero sfumato dello smokey eye, abbina una nuance più luminosa tra l’azzurro e il blu notte.

Donando un tocco di unicità e carisma ai vostro occhi. Una cromia perfetta per chi già gli occhi color del cielo. Valorizzandone ancora di più le vostre sfumature naturali grazie a un trucco da vere dive.

Feste in arrivo? Tempo di oro!

Ah le festività! Che fantastica occasione per stare insieme e sfoggiare un beauty look a tema e super glam. Perché allora non lasciarsi prendere la mano dall’halo eye make up, provando a mixare una nuance calda come il marrone o il pesca da abbinare a un punto di luminosità massima come quella data dall’oro?

Una combinata di colori davvero eccezionale se il vostro intento è quello di far brillare il vostro sguardo e che donerà luce al vostro look in pochissime mosse di vera bellezza. Non vi resta che provare!

Halo eye make up grafico

E per chi intende la parola osare come un mood da cui farsi ispirare costantemente, la soluzione potrebbe essere un halo eye make up grafico. Di cosa si tratta? Semplicemente di un classico halo eye, realizzato mixando due colori a contrasto come per esempio il viola per la parte scura e il verde chiaro brillante per il punto luce.

Impreziosito da una linea di eyeliner colorata (magari della stessa nuance scelta per la parte più scura del vostro make up) e optando per il disegno che più vi piace. Un modo creativo e originale per rendere ancora più personale il vostro halo eye make up.

Ora che avete qualche esempio a cui ispirarvi non vi resta che prendere la vostra palette di ombretti di tendenza e provare a sperimentare abbinamenti e cromie sempre nuove. Realizzando degli halo eye make up tutti da copiare e che vi renderanno le muse ispiratrici di make up sempre nuovi e dall’effetto wow assicurato.