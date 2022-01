Il trucco pesca è la tendenza del momento e le celeb ne vanno pazze

S e hai nostalgia dell’estate e ami i colori che ricordino il sole e l’abbronzatura non perderti la moda del momento: il peaches make up

Il trucco color pesca solitamente è quello che va per la maggiore durante l’estate perché si sposa in modo perfetto con la pelle inscurita dal sole e i bronzer che regalano un effetto sunkissed.

Tuttavia quest’anno sembra aver resistito al calo delle temperature, visto che il make up peach è ufficialmente la tendenza beauty della stagione invernale in corso.

A decretare la supremazia di questa nuance anche molte celeb, che la scelgono per le loro serate glamour e gli scatti social.

I prodotti must have per realizzarlo

Il pesca è una sfumatura definita dai make up artist piuttosto facile da portare perché si adatta a molti tipi di incarnati. Essendo una nuance calda è particolarmente indicata per le carnagioni dorate ma se scelta di una tonalità leggera e che non viri troppo verso l’arancione può essere sfoggiata con disinvoltura anche da pelli chiare o olivastre.

Realizzare un trucco che segua questa tendenza è piuttosto semplice e fortunatamente non servono molti prodotti.

Ombretti 3 in uno

Gli ombretti ovviamente la fanno da padrone ma oltre ad utilizzarli sugli occhi, se non disdegni l’idea di realizzare sul tuo viso un make up look monocromatico, sfruttali anche altrove.

Per un risultato super naturale prendi un ombretto pesca shimmer e dopo averlo usato sugli occhi stendine un velo sulle guance o sugli zigomi, usandolo come fosse un blush e poi sfumandolo in modo da creare sul viso un effetto sunkissed invidiabile. Se l’ombretto che hai scelto è in crema puoi anche osare e picchiettarlo sulle labbra, che in questo modo risulteranno naturali ma con un sfumatura che riprende il resto del make up.

Rossetti in tinta oppure no

Se per il trucco labbra preferisci invece affidarti a un rossetto, le opportunità che meglio si sposano con il pesca del resto del viso sono diverse. Puoi proseguire su questa strada optando per una sfumatura aranciata, oppure smorzare leggermente l’effetto con un nude, purché non viri al rosa.

Insomma, le opzioni per fare tua questa tendenza sono davvero tante e forse anche per questo non sono poche le celeb che hanno deciso di approfittarne e sfoggiare make up pesca pazzeschi.

Il trucco pesca di Valentina Ferragni

Una star che si è lasciata conquistare dal peaches è Valentina Ferragni, che ultimamente sceglie molto spesso questo colore per i suoi make up look.

L’ombretto che sfoggia in questo scatto pazzesco è shimmer e anche se la sua punta di arancio è decisa si fa notare con discrezione. Valentina lo ha applicato in modo omogeneo su tutta la palpebra mobile, sfumandolo poi verso il lato esterno e all’inizio della palpebra fissa con un ombretto marrone.

La più piccola delle sorelle Ferragni ha steso successivamente un velo di ombretto pesca anche nella rima inferiore dell’occhio.

Questa sfumatura dona tridimensionalità allo sguardo ed è perfetta per il suo incarnato caldo ma per rendere il trucco occhi ancora più incisivi Valentina ha deciso di aggiungere una riga di eyeliner nera piuttosto pronunciata, con tanto di codina. Un eye cat pesca tutto da copiare se hai voglia di un trucco bon-ton ma con un tocco rock.

Il trucco pesca di Melissa Satta

Anche Melissa Satta sembra essersi innamorata del color pesca, ma la sua scelta è un po’ diversa rispetto a quella di Valentina.

Per valorizzare il suo incarnato leggermente olivastro e i capelli bruni, solitamente preferisce colori freddi e anche nella scelta di questo make up look non si è smentita.

L’ombretto è molto luminoso e in questo caso il color pesca è appena accennato. A prevalere, infatti, è l’effetto shimmer dato da un nude più tendente al giallo, che solo con dei giochi di luci e ombre fa risaltare la nuance del momento.

Una scelta vincente quella di Melissa, semplice ma allo stesso tempo d’effetto e ideale se i tuoi colori naturali sono freddi.

Il trucco pesca di Hailey Bieber

la signora Bieber ci insegna un ulteriore modo di sfoggiare il colore del momento: lo smokey eyes.

L’errore più comune quando si parla di questa tecnica per truccare gli occhi è di credere che sia possibile realizzarla solo con ombretti neri o al massimo grigi.

Nulla di più sbagliato e questo scatto lo testimonia. Lo smokey eyes, infatti, è il modo migliore per ergere il colore pesca a vero e proprio protagonista del make up.

Quello scelto da Hailey è piuttosto scuro e tendente al mattono, azzeccatissimo per la sua pelle ancora piuttosto abbronzata. Lo stesso mood può essere però riprodotto anche con sfumature leggermente più chiare quindi se ami lo smokey e stai cercando un nuovo modo per realizzarlo prova questa variante super cool.