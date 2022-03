5 trend make up anni 90 che le vip stanno sfoggiando (e che devi copiare)

L e tendenze beauty di questa primavera strizzano l’occhio agli anni 90 e molte star ce lo dimostrano, sfoggiando make up pazzeschi dai quali prendere ispirazione

Gli anni 90 sono tornati. Tenendo fede all’assoluta verità secondo la quale nessuna tendenza sia mai completamente nuova ma attinga sempre a qualcosa di già visto, la primavera – estate 2022 ci farà fare un salto indietro di qualche decade. A dirlo è la moda ma anche il make up, i cui ultimi trend sembrano andare proprio verso quella direzione. La consacrazione definitiva viene anche da molte celeb che per i loro beauty look si stanno lasciando ispirare proprio dagli anni che hanno portato al nuovo millennio.

Queste le tendenze del momento che non dovresti lasciarti sfuggire se vuoi sentirti una 90’s girl perfetta.

Sopracciglia sottili come Bella Hadid

Le sopracciglia sottili sono un tema beauty piuttosto spinoso. C’è chi le ama e chi le odia ma una cosa è sicura, negli anni 90 le avevano tutte, anche coloro che adesso inorridiscono davanti a una pinzetta. Tra chi che non ha mai o quasi ceduto al trend recente che le voleva al contrario piene e folte, svetta Bella Hadid. Se ti piace il suo look e vuoi replicarlo questo è il momento giusto.

Lip gloss come Federica Nargi

Le labbra negli anni 90 hanno subito diverse evoluzioni ma uno dei must have era sicuramente il lip gloss. All’epoca ad andare per la maggiore erano quelli al sapore di frutta, oggi introvabili o quasi ma ciò non significa che non ci siano alternative per donare al tuo sorriso il bagliore giusto.

Rossetto marrone come Beatrice Valli

Sempre in tema di labbra, un colore andato un po’ in disuso ma ripescato dagli anni 90 proprio in questo periodo è il marrone. Se vuoi essere cool come Beatrice Valli procuratene subito uno.

Riga nera lungo tutto il perimetro dell’occhio come Kristen Steward

Oggi nessuna può fare a meno dello smokey-eyes, ignorando però che si tratti dell’evoluzione di un mood anni 90, che voleva la stesura della matita nera su entrambe le rime ciliari, senza però proseguire oltre la loro naturale fine, come fa spesso l’attrice hollywoodiana.

Blush coordinato con il rossetto come Giulia De Lellis

Negli anni 90 una delle tendenze era di abbinare quando possibile il blush alla nuance del rossetto, così da creare una sorta di senso di continuità con il resto del volto. Qui Giulia De Lelli ha optato per un marroncino freddo ma gettonatissimo la prossima estate sarà anche il pesca.