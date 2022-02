L e trecce si prestano a mille variazioni sul tema e proprio per questo molte celeb le hanno elette ad acconciatura del momento. Ecco qualche ispirazione da replicare subito

Esiste solo un modo di acconciatura i capelli in grado di donare un look casual, ma anche sofisticato, e perché no, romantico: scegliere le trecce.

Il motivo è molto semplice, le opzioni per realizzarle sono infiniti ed ognuna dona un mood diverso, come testimoniano le molte celeb che in questi giorni hanno deciso di sfoggiarle, suggerendoci mille e più modi di valorizzare le nostre chiome intrecciandole con fantasia.

Francesca Michielin porta le trecce sul palco dell’Ariston

Nonostante non fosse la protagonista del momento, durante la seconda puntata del Festival di Sanremo 2022 Francesca Michielin ha decisamente colpito nel segno, sfoggiando un beuaty look pazzesco.

Nel ruolo inedito di direttrice d’orchestra, ha deciso di puntare tutto su una pettinatura pazzesca, che desse il meglio di sé se vista da dietro. Idea geniale e realizzazione da dieci e lode.

Anticonformista per natura, non poteva certo scegliere trecce classiche. La sua acconciatura, infatti, è una sorta di mono treccia, in cui i capelli, fissati alla base della nuca con un ferma coda luccicante che riprende i motivi dell’abito, sono intrecciati con un filo argentato che termina poi all’estremità con un altro gioco di luci.

Il risultato è indubbiamente perfetto per una serata di gala ma può essere facilmente replicabile anche nella vita di tutti i giorni, magari sostituendo il filo argentato con un semplice nastro di raso.

Le trecce di Sarah Jessica Parker nel backstage di And Just like that

Altro genere di trecce per Sarah Jessica Parker, che ha invece deciso di puntare sul mood romantico chic.

L’attrice di Sex and the city ha condiviso sul proprio canale social uno scatto relativo a un momento di backstage della nuova stagione della serie. L’ambientazione è parigina e tutto lascia intendere che Carrie sia tornata nella capitale francese per vivere una notte da sogno che, ovviamente, merita un look pazzesco dalla testa ai piedi.

A rendere ancora più iconografico l’abito arancione scelto dalla star, un raccolto in cui le trecce sono le protagoniste assolute.

I capelli in questo caso sono tiratissimi verso l’alto e da quel punto acconciati in trecce che, una volta terminate, sono avvolte tra di loro a spirale, con il finale che scompare all’interno dell’acconciatura stessa, fissato da forcine invisibili e tanta, tantissima lacca. Il risultato è una sorta di chignon intrecciato, perfetto da replicare se hai in programma una serata di gala o un evento importante al quale desideri presentarti con un’immagine impeccabile e con capelli che rimangano al proprio posto per tutta la durata dell’evento.

Altri modi per realizzare trecce super cool in poco tempo

Quelle sfoggiate da Francesca Michielin e Sarah Jessica Parker non sono le uniche combinazioni possibili con le trecce, visto che come abbiamo detto le varianti sono pressoché infinite. Vediamo le più semplici e veloci da realizzare ogni giorno.

Piccole trecce laterali

Se ami le trecce ma al contempo ti piace vedere la tua chioma libera di muoversi all’aria, questa soluzione è quella che fa per te.

Fai la riga in mezzo e dividi i capelli in due parti uguali. Prendi poi due ciocche da ogni estremità e lavorale facendo piccole trecce. Infine, congiungile dietro la nuca e fissale con un elastico.

Se ti piace il genere prova anche questa seconda versione con trecce incrociate.

Trecce stile pony

Un metodo super semplice se le trecce non sono il tuo forte è questa versione semplificata ma dell’effetto piuttosto scenografico.

Per realizzarla basta prendere piccole ciocche di capelli dalla parte alta della testa e legarle progressivamente con piccoli lacci invisibili, arrivando fino all’estremità finale. Il risultato è divertente e sbarazzino.

Questa acconciatura è adatta ad essere sfoggiata con disinvoltura di giorno ma anche la sera in serate decisamente più glam, come ci dimostra Chiara Ferragni.

Treccia classica

Tra tante versioni più o meno fantasiose, non dimentichiamoci quella da dove tutto è partito, ovvero la treccia classica, super basica, che si realizza semplicemente dividendo tutti i capelli in tre parti e intrecciandoli fino all’estremità finale.

Anche in questo caso i modi per realizzarla sono diversi. Se hai poco tempo opta per quella bassa, velocissima da fare e che funziona alla perfezione anche se non è realizzata a regola d’arte e qualche capello sfugge al controllo. Se invece preferisci un look più formale vai di treccia alta, tirando i capelli esattamente come faresti per realizzare uno chignon e a lavoro finito fissando tutto con molta lacca.