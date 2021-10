Scalapay Hub: il nostro reportage

I l 25 settembre in piazza Gae Aulenti a Milano si è tenuto Scalapay Hub, l'evento dedicato a chi ama la bellezza e la moda. Vi portiamo con noi in questo reportage, per rivivere i momenti più belli

Una giornata all'insegna della bellezza e della moda, per imparare a valorizzare la propria unicità, tra lezioni di stile e beauty masterclass, con tanti ospiti speciali. Scalapay Hub, l'evento di Scalapay organizzato in collaborazione con The Wom Beauty e Grazia, e il sostegno di Pinalli, ha animato la bellissima piazza Gae Aulenti nel weekend della fashion week milanese.

Scalapay, protagonista dell'evento, è leader del mercato Buy Now Pay Later. La FinTech ha trasformato il mondo dei pagamenti online e in-store permettendo agli acquirenti di ricevere i prodotti/servizi immediatamente, pagandoli in tre comode rate, senza interessi.

Tornando all'evento, abbiamo voluto dichiarare il nostro amore per la bellezza con tanti appuntamenti dedicati. La mattinata si è aperta con un beauty corner curato da Pinalli e dalle loro make up artist, dove gli ospiti hanno potuto sperimentare e divertirsi con i colori, valorizzando la propria identità ed esprimendo la propria personalità attraverso il make up.

Il pomeriggio un appuntamento davvero speciale: una masterclass con la make up artist Arianna Zatti dello store Pinalli di Mantova tutta dedicata al trucco bonne mine. Molto più di una tedenza - seppur fortissima - di stagione, ma un vero e proprio invito a riscoprire la propria bellezza autentica, unica e irripetibile. Cosa si intende per trucco bonne mine? Un beauty look radioso, naturale, dove la protagonista assoluta è la pelle, sublimata e mai "soffocata" da inutili stratificazioni di prodotto. La bellezza di questo tipo di make up sta proprio nel far vedere la texture della pelle, invitandoci ad accettare la sua naturalezza, anche con tutte le piccole imperfezioni che la rendono unica.

Tra i tanti tips & tricks che ci ha rivelato Arianna adoriamo il suggerimento di utilizzare correttore e fondotinta solo dove servono, senza eccedere con le quantità laddove non c'è alcun bisogno di andare a "coprire". Da non dimenticare mai la cipria, sempre troppo sottovalutata: se hai la pelle secca basta applicarla soltanto sulla zona T e mai e poi sul contorno occhi, errore che invece forse commettiamo troppo spesso cedendo al trend del baking. Il contouring si reinventa nell'applicazione e nella funziona, non andando più a correggere i lineamenti ma a sublimarli con una delicata definizione, creando una sorta di 3 dalle tempie alla mandibola. E ricorda: quando applichi terra o blush sfuma bene il prodotto "tirandolo" fino alle orecchie per evitare stacchi!

La tendenza da non perdere? Il trucco monocromatico, vale a dire un unico colore utilizzato su occhi, guance e labbra, per creare un effetto naturalissimo e sofisticato, semplice e veloce da realizzare per sentirsi a posto in pochi minuti.

Last but not least, un consiglio preziosissimo per chi non riesce mai a tracciare una linea dritta con matita o eyeliner: per definire l'occhio, è sufficiente "sporcare" con la matita l'attaccatura delle ciglia e sfumare con un pennello, per un look soft e uno sguardo intenso a portata di tutti.

La giornata allo Scalapay Hub si conclude con il Meet & Greet di Martina Luchena: la beauty e fashion influencer ci ha mostrato un bellissimo look per l'aperitivo, dalle calde tonalità dell'oro e del bronzo per illuminare la palpebra, con un originale tocco di colore nel punto luce. Da copiare!

Tanti gli amici e gli ospiti speciali che ci hanno fatto compagnia in questa bellissima giornata: da Cleo Toms (non abbiamo resistito a farle qualche domanda sul suo percorso da creator a imprenditrice nel beauty!) a Nilufar Addati, da Giulia Torelli e Valentina Cabassi ad Andrea Melchiorre.

Sfoglia la gallery per scoprire tutti i momenti più belli!

