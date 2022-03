F ragranze fiorite e fruttate tra gli accordi principali di primavera, dove si fanno strada anche note gourmand e muschiate. Scopri tutte le novità!

Come ogni bella stagione che si rispetti, anche nei profumi di questa primavera i fiori campeggiano su prati lussureggianti di odori inebrianti. Se ami i bouquet non hai che da scegliere tra profumi fioriti con accordi di rosa, peonia, gelsomino, orchidea tuberosa, solo per citarne alcuni.

Tra le novità per la primavera spiccano, inoltre, le note gourmand come quelle succose dei frutti golosi, quelle dolci di vaniglia e le avvolgenti di cacao e caffè. Tutte perfette se sei tra le persone che in un profumo cerca la tipica sensazione "da mangiare". Con il loro spirito giocoso, i profumi fruttati sono perfetti da indossare in primavera o in estate.

Buone notizie, inoltre, se preferisci profumi orientali con i loro aromi speziati e legnosi che fanno viaggiare la mente verso mete misteriose e sconosciute. E per chi preferisce i profumi cipriati spuntano nuove creazioni olfattive con i tipici sentori poudrè, che ricordano la biancheria delle mamme o le ciprie e i rossetti che occhieggiavano curiose dalle borsette.

Pronta a scegliere la tua fragranza di primavera? Non solo per te, ricorda che molti profumi sono unisex!

Profumi primavera 2022

Chloé Eau de Parfum Naturelle

Il nuovo Chloé Eau de Parfum esprime il ritorno a una forma di purezza e semplicità. Rappresenta una vera prodezza compositiva, poiché una formula di origine naturale richiede l’utilizzo di una gamma ristretta di ingredienti. Chloé Eau de Parfum Naturelle è vegano, realizzato con materie prime al 100% di origine naturale, alcool di derivazione naturale e acqua. Non contiene filtri né coloranti artificiali, solo materiali di alta qualità selezionati con cura. L'emblema di Chloé signature è sempre stato una rosa fresca. In questa nuova versione, la rosa si fonde al neroli per formare un bouquet vellutato che esalta la vivace freschezza del cedro e dei germogli di ribes nero.

Famiglia olfattiva: floreale

Black Opium Illicit Green di Yves Saint Laurent

Black Opium Illicit Green è l'ultimo nato in casa Black Opium di YSL BEAUTY. Il jus è un energizzante shot di caffè nero, instillato di un'infusione di gelsomino dall'India. Si tratta di un fiore ultra-femminile che amplifica la radiosità della fragranza. Il delizioso accordo di fiori d'arancio aggiunge un tocco in più di sensualità. Una dose di estratto Vanilla Bourbon dal Madagascar rende ipnotica la fragranza che sul fondo diventa piccante grazie all'essenza di Mandarino verde dall'Italia.

Famiglia olfattiva: floreale fruttato gourmand

Musc Noir Rose for her di Narciso Rodriguez

Un nuovo capitolo della storia di for her di Narciso Rodriguez. Musc Noir Rose è un floreale ambrato che si arricchisce di un nuovo bouquet voluttuoso di tuberosa intensa. Le sue sfaccettature solari si fondono con il cuore inconfondibile di muschio e un accenno di prugna. Le note di testa dell’olio di bergamotto italiano, valorizzate dal pepe rosa, apportano una vivacità radiosa. L’agrumato acidulo si trasforma armoniosamente da un dolce fruttato a una nota più erbacea e balsamica. Questa apertura fresca e luminosa contrasta con una nota di fondo irresistibile di vaniglia orientale.

Famiglia olfattiva: floreale ambrato

Nerolia Vetiver Aqua Allegoria di Guerlain

Nerolia Vetiver entra a far parte delle creazioni olfattive della collezione Aqua Allegoria di Guerlain. Un neroli radioso, esaltato dal vetiver e rinfrescato dal basilico, abbinato a un delizioso accordo di fico. Un jus esplosivo che celebra la natura mediterranea nel cui accordo spicca il bergamotto frizzane addolcito dal petitgrain distillato dalle foglie di albero di arancio. Con il 90-95% di ingredienti naturali.

Famiglia olfattiva: Legnoso floreale muschiato

Pure Jasmine di Trussardi

La nuova fragranza di Trussardi ruota attorno al fiore di Champaca, che viene lavorato con una rivisitazione della tecnica dell’enfleurage: produce uno squisito estratto di note verdi, floreali e cipriate con un sottotono di miele. Tra l’altro la Champaca che in India simboleggia la felicità, fiorisce due volte all’anno durante la stagione dei monsoni e in primavera: un prezioso dono di natura. Invece le molecole olfattive tipo Mugane, che in Pure Jasmine sigilla il gelsomino nel cuore della fragranza, sono rigorosamente anallergiche, atossiche e biodegradabili.

Famiglia olfattiva: chypre

Oui, La Vie est Belle di Lancome

A distanza di 10 anni dal lancio del primo La Vie est Belle, la fragranza simbolo di felicità si rinnova con una nuova edizione dedicata al Sì alla vita, Oui, La Vie est Belle. In questa nuova creazione, l’Iris nobile delizia come l’eccitazione infantile al primo assaggio gourmand, e si unisce ad una indossabilità duratura. Nel cuore, Iris Pallida con Jasmin Sambac assoluto e Fiori d'Arancio, irradiano eleganza dalla prima all'ultima nota. Un'eccezionale essenza di Patchouli indonesiano lascia una scia elegante, radicata e legnosa, addolcita da questa irresistibile dipendenza gourmand.

Famiglia olfattiva: Floreale Fruttato Gourmand

POSH, il primo profumo da comporre online

Un'idea per creare una fragranza personalizzata, quindi solo per sé. Posh è un progetto a sei mani ideato da tre donne legate ai profumi e addicted al su misura che cercavano un profumo colorato, energico, emozionante, ma soprattutto solo loro. Posh è un prodotto italiano realizzato in collaborazione con una nota fragrances house, CFF.

I fragrance designer di CFF saranno capaci di formulare un profumo ad hoc analizzando le risposte del test su poshprofumo.com

Fleurs d’Innocence di Jardin bohème



Fleurs d’Innocence di Jardin bohème è una fragranza radiosa con note floreali e ariose. Gli accenti vivaci dell’ylang-ylang incontrano la freschezza del bergamotto baciato dal sole. Un’esplosione floreale di gelsomino sognante, rosa elegante e delicati mughetti che si mixano e danno come risultato finale una meravigliosa miscela di legno di cedro aromatico. In esclusiva da Douglas.

Profumi di nicchia primavera 2022

Folie d'un soir di Goutal

Una fragranza speziata boisé dalle note calde e avvolgenti. In apertura il pepe rosa dà una sferzata di ottimismo. Un cuore dalla nota vellutata come una borsa da viaggio in pelle incontra il fiore che sarebbe diventato l'emblema di Annick Goutal: la rosa. Nel frattempo, mirra, incenso e cacao soffiano sulla pelle una brezza ammaliante e deliziosamente avvincente.

Famiglia olfattiva: legnosa

Silk Blossom Cologne di Jo Malone London

Silk Blossoms di Jo Malone London è una colonia ci porta lungo le coste del Mediterraneo rievocando le giornate estive. Il jus riproduce il profumo della natura in piena fioritura che cattura l'attenzione di farfalle e colibri. La fragranza si apre con le speziate note di pepe bianco e, nel cuore, i delicati accordi verdi si uniscono a quelli della pesca. Nel fondo il muschio dona uno stile caldo e legnoso alla composizione.

Famiglia olfattiva: chypre

Mediterranean Honeysuckle Mimosa di Aerin

Un profumo ispirato all’atmosfera di sogno delle belle case lungo la Costa Azzurra e le coste frastagliate che esplodono con i pompon giallo intenso dei fiori di mimosa. Nella creazione olfattiva il calore romantico della mimosa prende vita con note di testa di pompelmo fresco e frizzante, bergamotto croccante e germogli di ribes nero piccante. Su una base di inebriante tuberosa, legno di vetiver e muschio verde e terroso, evoca il luminoso sole mediterraneo e giardini lussureggianti al tramonto. La morbida e delicata rosa centifolia aggiunge struttura e un fondo pulito e femminile. Edizione limitata di Aerin.

Famiglia olfattiva: floreale

Betelgeuse di IN ASTRA

IN ASTRA è un nuovo Brand di profumeria artistica Made in Italy nato nel 2020 grazie all’intuizione e al grande know-how di due sorelle: Sofia e Fabiola Bardelli. Si ispira all'universo stellare e unisce due grandi passioni: quella per l’arte della profumeria e quella per l’astronomia. Betelgeuse è una fragranza poudrè eclettica e avvolgente che interpreta la seconda stella più luminosa della Costellazione di Orione. Il coriandolo, presente in apertura, si fonde con l’iris e l’osmanto per un cuore cipriato e fruttato. Nelle note di fondo i protagonisti sono il muschio di quercia, con la sua terrosità, e un’assoluta di caffè con la sua scia calda e aromatica.

Famiglia olfattiva: chypre

Ocean of a Midnight di Simone Andreoli

Una fragranza marina raffinata he sprigiona tutta la forza del mare in sentori aquatici e agrumati scintillanti che si fondono a note aromatiche di menta, mirto e bacche di ginepro. Ocean of a Midnight Moon rivoluziona i canoni olfattivi del genere “marino” con stratificazioni ipercontemporanee e sensorialità profondamente moderne. È infatti una creazione unica e straordinaria fatta di 130 ingredienti sapientemente miscelati che danno vita alla fragranza marina/legnosa più strutturata e complessa della profumeria moderna. Estratti preziosi e oli naturali di nobile origine che racchiudono una qualità senza precedenti.

Famiglia olfattiva: aromatica

Amaranto di Mutis - Nueva Grenada

Mutis - Nueva Granada è il primo marchio di profumeria artistica, ideato da un giovane creativo colombiano, che celebra il patrimonio botanico delle sue terre (che all’epoca della Conquista Spagnola erano conosciute col nome evocativo di Nueva Granada). Amaranto è il profumo, carico di note di Vaniglia e Orchidea, legato al Triangolo del Caffè e delle Orchidee, l’Eje Cafetero, fertile e produttivo territorio al centro della Colombia.

Famiglia olfattiva: fiorita fruttata