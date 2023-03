I libri di profumi che dovresti comprare su Amazon

S e sei un’appassionata di profumeria, questi libri ti aiutano ad ampliare le tue conoscenze e i tuoi orizzonti di questo magico mondo

La fortuna di chi scrive di beauty è che spesso capita di intervistare nasi e profumieri che ci permettono di entrare in un meraviglioso cosmo di storie ed esperienze olfattive, raccontando la loro visione del mondo, di come interpretano ricordi e sensazioni, riuscendo ad esprimere tutto in una fragranza.

Il mondo della profumeria è davvero complesso e articolato e le materie prime, naturali o di sintesi, permettono di esplorare nuovi confini e creare nuovi odori e nuove piramidi olfattive, ecco perché potresti trovare interessante una lettura che ti permetta di conoscere non solo gli ingredienti fondamentali dei profumi, ma anche la loro storia, la loro origine, addirittura come si differenziano le materie prime a seconda della provenienza nonché regole e codici della profumeria.

Un libro non potrà mai darti tutta la conoscenza di cui hai bisogno, ce ne sono svariati e quello del naso non è un lavoro che si improvvisa, ma frutto di anni di studio e di una certa sensibilità nel riconoscere gli odori. E più ne senti, più brava diventi, quindi l’ideale sarebbe riuscire ad avere fragranze ed essenze come riferimento, così da riuscire ad avere esempi concreti.

Ma se per una volta vuoi lasciare da parte #PerfumeTok come tua unica fonte di cultura in fatto di profumi, se dai una possibilità ad una conoscenza un po’ più approfondita ti si potrebbero ampliare gli orizzonti, puoi imparare ad educare il naso e il tuo gusto in fatto di profumi.

Ricorda che ogni naso è diverso e ognuno percepisce certe note che ad altri possono sfuggire, e viceversa. Non c’è giusto o sbagliato (o meglio, c’è uno sbagliato quando non si riconosce una famiglia olfattiva e si confondono fruttati ed esperidati), quando si parla di sensazioni che una fragranza trasmette e queste sono diverse anche in base al vissuto e alle esperienze di ognuno. E chissà che domani non possa essere tu su #PerfumTok a raccontare le tue fragranze preferite sotto una luce diversa da quella mainstream.

Ecco i libri sui profumi che devi assolutamente conoscere, da acquistare su Amazon.

