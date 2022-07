C olore e dinamismo sono le caratteristiche di una decade ricchissima di ispirazioni beauty da copiare attualizzandole, come ha fatto Aurora Ramazzotti

Gli anni Novanta sono atterrati su di noi all’inizio del 2022 e a quanto sembra sono destinati a non lasciarci, almeno in questa summer 2022 che ogni giorno si rinnova con nuove inspo che arrivano direttamente da quella decade in cui colore e sperimentazione erano le parole d’ordine. A scegliere le nineties vibes per una festa estiva scintillante è stata anche Aurora Ramazzotti, che con il trittico make up, nails, hair ci regala un total look imperdibile da segnare subito tra i più pop dell’anno.

Trucco dalle sfumature calde

Anche le ragazze che in estate non riescono, o non possono, abbronzarsi tantissimo, in questa stagione sfoggiano una pelle che il più delle volte risulta meno spenta rispetto ai mesi più rigidi e per enfatizzare questa caratteristica positiva, l’ideale è quella di optare per make up dalle tonalità calde.

Aurora Ramazzotti ha deciso di puntare principalmente sugli occhi, che ha truccato con un ombretto marrone con all’interno una punta di arancio, quasi impercettibile ma utile appunto a scaldare la sfumatura e a renderla simile al colore dei suoi occhi, che in questo modo risultano ancora più in evidenza.

Per esaltare la sua naturale forma un po’ a mandorla, ha steso l’ombretto sfumandolo verso l’alto ma soprattutto l’esterno e per puntare ancora più l’accento su questa caratteristica, ha steso un secondo ombretto, sempre marrone ma più scuro, sulla rima superiore come fosse un eyeliner, e inferiore ripercorrendone la linea naturale.

Vet hair e nail super pop

Ma a dare al look di Aurora Ramazzotti nineties vibes inconfondibili sono soprattutto altri due particolari: i capelli e le unghie.

Per la chioma la presentatrice ha scelto un classico del periodo che quest’anno è tornato a imporsi a gran voce: l’effetto bagnato. Per realizzare l’acconciatura basta pettinare tutti i capelli all’indietro eliminando ogni riga e fissare il tutto con un gel o una spuma apposita, che dia l’effetto bagnato come appena uscita dall’acqua.

Tocco finale una nail art fluo che si prende il centro della scena. Gli anni Novanta sono stati un’esplosione di colore e le unghie uno dei luoghi nei quali questa tendenza si è espressa al massimo. La scelta di Aurora per omaggiare il periodo è uno smalto arancione ma se preferisci altre nuance scatena la fantasia e lasciati guidare dall’istinto. Fucsia, giallo, verde lime o blu non importa basta che le tue mani siano coloratissime.