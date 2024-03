Beauty news marzo 2024: le novità più interessanti dal mondo della bellezza

T ante iniziative in occasione della Giornata internazionale della donna, più un'esperienza esclusiva d'eccellenza. Scopri tutte le iniziative della bellezza da non perderti per il mese di marzo

Catrice, dm Italia e FARE X BENE

Catrice si è unito all’associazione FARE X BENE, che combatte contro la violenza di genere da 15 anni, e alla catena di drugstore dm Italia per lanciare il progetto “Il Petalo Bianco”. Questa iniziativa consiste in uno sportello nazionale per l’accoglienza e la consulenza psicologica rivolta a donne e ragazze vittime di discriminazioni, abusi e violenze. Alla presentazione del progetto tenutosi in occasione della Giornata internazionale della Donna erano presenti Valentina Pitzalis, simbolo della lotta contro la violenza di genere e ambasciatrice di FARE X BENE, insieme a Nadine Langen di cosnova Italia, Giusy Laganà di FARE X BENE, Marina Benelli di dm Italia, e Diana de Marchi del Comune di Milano.

Guerlain e Tracy Keza

In occasione della Giornata della Donna 2024, Guerlain omaggia le donne con le fotografie di Tracy Keza, un’artista ruandese specializzata in fotografia e regia documentaristica. Tracy ha viaggiato in Ruanda per catturare con le sue foto il lancio del programma Women for Bees in Africa, evidenziando il contributo delle donne alla beekeeping. Ann-Caroline Prazan, Direttore dell’Arte, della Cultura e del Patrimonio di Guerlain, evidenzia l’importanza di questo evento come momento di celebrazione dell’unione tra donne, arte e tutela ambientale, temi al cuore di iniziative come Women for Bees e Women for Arts. Prazan sottolinea inoltre come le opere che ritraggono le donne apicoltrici simboleggino la solidarietà femminile, riflettendo uno degli obiettivi principali di Guerlain.

Dove e la campagna #TheFaceof10

Dove, in collaborazione con un team di esperti, sta guidando un’iniziativa per difendere l’autostima delle ragazze dai danni causati dalle pressioni dei trattamenti anti-invecchiamento. Con l’hashtag #TheFaceof10, mira a educare sulle conseguenze negative che la pressione della cultura dell’anti-ageing può avere sulle più giovani. La Dr.ssa Phillippa Diedrichs e la Dr.ssa Marisa Garshick hanno collaborato con Dove per creare “The Gen A Anti-Ageing Talk”, uno strumento gratuito disponibile su TikTok per discutere dei problemi legati ai prodotti anti-invecchiamento e all’ansia estetica. La campagna #TheFaceof10, promossa su TikTok, coinvolge creator che attraverso contenuti creativi enfatizzano l’importanza di preservare l’infanzia senza pressioni estetiche: la bellezza dovrebbe essere fonte di gioia, non di ansia.

Lancôme – “It’s within you”

Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, Lancôme presenta “It’s within you”, una digital serie con protagoniste le sue acclamate ambassador globali: Penélope Cruz, Hoyeon e Joy Sunday. Questa serie evidenzia come le donne affrontino e vincano dubbi, paure e pressioni attraverso le loro storie personali. “It’s within you” mostra Penélope Cruz che fa della sua sensibilità una forza nel suo lavoro di attrice, Hoyeon che riscopre un senso di libertà interiore e Joy Sunday che supera i dubbi per accrescere la propria autostima. Lancôme sottolinea che la felicità è un percorso e, con “It’s Within You”, invita le donne a riconoscere il loro potere interiore. I video sono disponibili sui canali YouTube, Instagram e TikTok del brand.

BioNike partner per la Ricerca di Fondazione IEO-MONZINO

BioNike ha annunciato in occasione della Giornata Mondiale delle Donne la sua adesione al programma Partner per la Ricerca della Fondazione IEO-MONZINO. La fondazione supporta da oltre 30 anni l’Istituto Europeo di Oncologia e il Centro Cardiologico Monzino, entrambi riconosciuti a livello internazionale per i loro contributi alla ricerca scientifica e clinica. BioNike contribuirà finanziando una borsa di studio per una ricercatrice nel campo medico, promuovendo lo sviluppo del talento femminile nella scienza. Marianna Granata di BioNike ha sottolineato come il nome dell’azienda, che significa “Vittoria della Vita” in greco, rifletta l’impegno dell’azienda verso la salute e il benessere, abbracciando anche il supporto alla ricerca scientifica e il riconoscimento del talento femminile come pilastri della loro responsabilità sociale d’impresa.

TONI&GUY – #InspireInclusion

TONI&GUY Italia lancia la campagna #InspireInclusion, per enfatizzare l’importanza dell’ispirazione come motore di motivazione e dell’inclusività, valore chiave che il brand sostiene e celebra da sempre. Per celebrare il mese della Giornata Internazionale delle Donne 2024, TONI&GUY Italia ha lanciato la #AsYOUARE Tote Bag, con l’obiettivo di ispirare inclusività e sottolineare l’unicità di chi la porta, come affermato da Charity Cheah, co-fondatrice di TONI&GUY Italia. Sarà disponibile in tutti i saloni TONI&GUY Italia aderenti, fino ad esaurimento scorte, per tutto il mese di marzo a fronte di un acquisto di due prodotti a scelta delle varie linee Kérastase.

CHANEL – Rouge Allure Velvet Nuit Blanche

CHANEL celebra la bellezza nel cuore di Milano con un evento esclusivo dall’8 al 20 marzo, offrendo un’esperienza immersiva ispirata alle 8 nuove tonalità mat della collezione Rouge Allure Velvet Nuit Blanche, con Margot Robbie come volto della campagna. I visitatori saranno invitati a esplorare le meraviglie della notte attraverso un viaggio sensoriale articolato in varie tappe tematiche, ciascuna dedicata a un’ora specifica della notte e abbinata a una tonalità di rossetto, tra photocall, sala cinema, jazz club e suite hotel. L’indirizzo è in Via S. Carpoforo 9, Milano, prenota qui il tuo slot.