G iornata a scuola, non ti temiamo! Non con le Period Panties al nostro fianco. Perché gli slip assorbenti sono una piccola rivoluzione firmata Lovable, capace di trasformare completamente la gestione delle mestruazioni, rendendola più facile e comoda. Pronta per tornare alla routine?

Dall’adolescenza alla menopausa, il ciclo accompagna e scandisce la vita di ogni donna. Ecco perché è importante che le mestruazioni non siano un peso, ma un giorno del mese da vivere come ogni altro. E quale modo migliore per farlo, se non sentendosi comode e a proprio agio, anche quando il ritorno al lavoro e in ufficio ci tiene ancorate alla scrivania? La soluzione di Lovable sono le Period Panties, pratici slip assorbenti in cotone biologico certificato, lavabili e riutilizzabili per anni. Un’assorbenza scientificamente provata che dura fino a 12 ore - a seconda del flusso - e che rende l’intimo assorbente il miglior alleato durante il giorno e la notte grazie alla sua efficacia anti-perdita. L’ideale, insomma, per quando ci si trova a dover rimanere fuori casa per ore e si vuole semplicemente dimenticare di dover cambiare l’assorbente. E senza vergogna, naturalmente. Come ricorda la dottoressa Valeria Valentino, medico ginecologa specializzata in fisiopatologia della riproduzione, “le mestruazioni non sono una debolezza, ma un processo dinamico sano che ci informa che il nostro corpo funziona”.

Slip assorbenti per il ciclo: l’importanza di una buona assorbenza

Fare i calcoli è piuttosto semplice: la maggior parte delle donne ha le mestruazioni per circa 2400 giorni nel corso della propria vita fertile. Proprio per questo, è bene imparare come prendersi cura di sé stesse, ascoltando il proprio corpo e il ciclo mestruale stesso. Quantità, frequenza e durata delle mestruazioni, infatti, possono insegnare molto sul proprio stato di salute. Allo stesso modo, però, è fondamentale utilizzare i prodotti giusti per vivere serenamente il ciclo in ogni momento. In ufficio, durante lo sport, con gli amici o durante la notte, sentirsi sicure e protette è il modo migliore per vivere le mestruazioni serenamente.

Ecco perché Lovable ha pensato a un sistema di assorbenza a 4 strati, la cui velocità di assorbimento, la quantità di liquido trattenibile e la diffusione dell’umidità sono state testate da un laboratorio esterno. Lo strato più esterno, infatti, è stato studiato per neutralizzare gli odori, quelli intermedi per catturare i liquidi e trattenerli. A contatto con la pelle, poi, c’è uno strato realizzato in cotone biologico certificato, che mantiene la pelle asciutta.

A ognuna il suo intimo lavabile

Per assicurarsi la massima comodità, l’intimo assorbente deve essere semplicemente perfetto e adatto alle tue esigenze. Proprio per questo, le Period Panties di Lovable sono disponibili in due modelli, slip e culotte. A cambiare non è solo il modello, ma anche il livello di assorbenza, adatto a un flusso medio o abbondante. Come regolarsi? In generale, il livello medio equivale a due tamponi regular, mentre il secondo, quello abbondante, equivale a tre tamponi regular. Per ottenere il massimo comfort, poi, Lovable ha reso i modelli disponibili in diverse taglie, dalla S alla XL.

Le Period Panties sono una scelta consapevole e conveniente

Gli slip assorbenti, infatti, sono l’alternativa ideale ai tamponi usa e getta. Una soluzione importante non solo per vivere le mestruazioni più serenamente, ma anche per risparmiare perché, se usati in alternativa, riducono il numero di assorbenti usa e getta utilizzati. Le Period Panties, infatti, rappresentano un passo avanti verso l’impegno di Lovable nel realizzare intimo in modo responsabile. Non a caso, gli slip assorbenti sono realizzati con cotone biologico certificato, una scelta non solo consapevole, ma anche confortevole per una sensazione di naturale delicatezza a contatto con la pelle.

Se vuoi verificare il numero di assorbenti usa e getta che puoi evitare di consumare nel corso di un anno e nel corso della vita e, di conseguenza, il risparmio economico che potrebbe essere in grado di ottenere usando gli slip da ciclo Lovable al posto degli assorbenti monouso, Lovable ha creato un “saving calculator”. Visita la pagina del saving calculator: www.lovable.it/c/calcola-l-impatto-00105/

I nuovi slip da ciclo Lovable sono in vendita presso tutti i punti vendita Lovable, sul sito www.lovable.it, presso i migliori rivenditori di intimo e anche in farmacia.