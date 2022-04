Il progetto SeTiAmi… di Miamo aiuta i giovani ad acquisire maggiore consapevolezza e autostima

M iamo in collaborazione con l'associazione onlus FARE X BENE lancia il progetto SeTiAmi, per aiutare le nuove generazioni a sentirsi bene nella propria pelle

Il viaggio verso l'età adulta non è privo di difficoltà, tra cambiamenti del corpo e delle relazioni sociali, soprattutto in questa società in cui i giovani sono sottoposti a pressioni sociali continue che minano il benessere psicofisico degli adolescenti che spesso si trovano disorientati, alla ricerca di punti di riferimento.



Per questo, Miamo, brand di cosmetici funzionali creato da Elena Aceto di Capriglia e Camilla D’Antonio ha lanciato il progetto SeTiAmi…, in collaborazione con l'associazione onlus FARE X BENE. Un progetto educativo che prevede cicli di incontri nelle scuole, coinvolgendo oltre 500 studenti fino a dicembre 2022. L'obiettivo? Offrire ai giovani un punto di appoggio, per aiutarli nella consapevolezza e accettazione di sé e nell'accrescimento della propria autostima. Come? Attraverso una serie di incontri multidisciplinari sottoforma di workshop/laboratori, tenuti sia in presenza sia online da psicologi, esperti digital, esperti nutrizionisti appartenenti all'organizzazione di FARE X BENE; a supporto ci sarà una piattaforma web multicanale che prevede anche un momento di incontro con genitori e docenti.



Gli esperti di FARE X BENE si concentreranno su tre aree tematiche:

• La cura del corpo come processo di conoscenza del sé per sviluppare un concetto

inclusivo e sano di bellezza e la corretta igiene della pelle;

• I fenomeni di bullismo e cyberbullismo legati al corpo (body shaming);

• Comprendere i principi essenziali di una sana ed equilibrata alimentazione e di come

prevenire patologie ad essa legate, quali ad esempio obesità, bulimia e anoressia.



I professionisti di Miamo approfondiranno, invece, tutte le tematiche relative alla cura dell'epidermide, ricordando perché è importante prendersene cura e le buone abitudini per mantenerla in salute. Alcuni beauty tips fondamentali? Tutto parte da un corretto stile di vita, come il riposo di almeno sette ore a notte, una dieta sana, un'adeguata attività fisica e l'uso di prodotti efficaci per la skincare routine.