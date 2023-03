Fenomeno “De – Influencing”: è davvero la fine degli influencer?

D al trend "TikTok Made Me Buy It" al "De- influencing", Il nostro approccio ai social sta davvero cambiando?

Se bazzichi sui social ti sarai imbattuta almeno una volta in un video haul: si tratta di brevi video condivisi su TikTok, Instagram o Youtube in cui gli utenti mostrano i loro ultimi acquisti o le pr box ricevute dalle aziende. Aprono la confezione, mostrano il prodotto elogiandone le qualità e le performance sorprendenti, generando automaticamente nei followers la curiosità non solo di possederlo ma soprattutto di condividerlo sui propri account. È questa la formula per rendere un prodotto virale.

Fenomeno De - influencing

Su TikTok sta attualmente emergendo un nuovo trend soprannominato "De - Influencing" , che vuole denunciare il consumismo eccessivo, mettendo in guardia gli utenti dall'acquisto di prodotti beauty, fashion e tech in hype sponsorizzati da beauty guru ed influencer.

Il fenomeno "de-influencing" non ha come unico obiettivo arginare la compulsione all'acquisto, ma riflette anche una crescente stanchezza e sfiducia nei confronti degli influencer, rei di essere poco onesti nei contenuti prodotti in partnership con le aziende. D'altronde è successo a tutti ameno una volta di acquistare un prodotto sponsorizzato e ritrovarsi fra le mani un vero e proprio epic fail.

De-influncer vs Influencer

L'hype verso i nuovi lanci è vivo e vegeto ma sta cambiando drasticamente. Follower ed Influencer stanno usando le medesime piattaforme per denunciare in tempo reale le web star che privilegiano review sponsorizzate che spesso si rivelano poco veritiere.

Il De-Influencing è lo specchio dei nostri tempi?

È ancora presto per definire il potere delle influencer in declino, tuttavia una cosa è certa, il periodo socio economico che stiamo vivendo non è dei migliori. Con l'inflazione alle stelle che ha coinvolto tutti i settori, beauty compreso, affrontare lo shopping compulsivo e restare al passo con le tendenze inizia ad essere insostenibile. L'idea del "De - influencing" è quella di ridefinire il significato di "virale", educando i propri followers a prospettive più green ed autentiche, dimostrando come non tutto quello che viene pubblicato è degno di essere acquistato.

De-Influencing, anche il nostro approccio ai social sta cambiando

Il fenomeno "De - Influencing", non si limita solo ai nostri acquisti ma anche al modo in cui utilizziamo i social. Le nuove generazioni iniziano a notare gli effetti negativi dell'esposizione costante a contenuti che promuovono uno stile di vita irrealistico e spesso poco sano.

Per combattere questo problema, gli utenti hanno iniziato a seguire account che promuovono messaggi positivi e incoraggianti. Profili che trattano tematiche estremamente importanti come la body positivity, l'accettazione di sé e il benessere mentale.

Anche il modo in cui vengono creati i contenuti postati sui social sta cambiando: a pose plastiche e location da sogno si preferisce mostrare attimi di vita vera, senza filtri o ritocchi.

Questo ha contribuito a promuovere la consapevolezza sui pericoli dell'editing e della manipolazione delle immagini, incoraggiando gli utenti a mostrarsi per quello che sono, senza vergogna o paura del giudizio altrui.

Questa nuova tendenza ci ricorda un'amara verità: non tutto ciò che diventa virale su TikTok è oro.