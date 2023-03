Amatevi per come siete: Selena Gomez si mostra su Instagram ancora al naturale

S emplice e naturale, il trend che tutte dovremmo seguire ce lo mostra Selena Gomez e ci fa venire voglia di amarci ancora di più esattamente per come siamo.

Sembra essere diventata una moda quella del no makeup. Ma questa è una di quelle mode che ci piace un sacco, che speriamo diventi un classico, un evergreen intramontabile. Tanto quanto un taglio come il caschetto o un capo come i jeans. E il motivo è molto semplice: mostrarsi al naturale, semplicemente e straordinariamente per come si è, dovrebbe essere una di quelle tendenze da seguire senza alcun timore, giudizio o freno. Sempre e a qualsiasi età. Esattamente come ci mostra (ancora) Selena Gomez in uno dei suoi ultimi scatti postati sul suo profilo Instagram.

Un trionfo della bellezza al naturale, senza makeup, senza acconciature da passerella e senza abiti che valorizzino la figura. Ma “solo”, unicamente, l’immagine di se stessa e del suo volto in versione nature. Un trend che piace e che finalmente ci (di)mostra quanto sia liberatorio e positivo essere ciò che si è. Amandosi al cento per cento, nei pregi e nei difetti, nei giorni sì e in quelli no. Ma sempre con l’assoluta consapevolezza di essere uniche e perfette così come siamo.

E se l’ha fatto anche una celeb seguitissima sui social e icona per milioni di follower come Selena Gomez allora non c’è davvero nessuna ragione al mondo per non lascarsi andare tutti alla più assoluta naturalezza e semplicità.

Un mood che si è aggiudicato un sacco di like, compresi quelli di Paris Hilton e di Miley Cyrus, e che rendono la bellezza naturale e la possibilità più che legittima di mostrarsi “come si è” senza filtri, una delle tendenze che tutte/i dovremmo fare nostra. Lasciando andare l’idea di una perfezione inesistente e preferendo un hairlook simple&wild come quello di Selena. Un makeup inesistente o talmente leggero da non farsi quasi vedere e l’abito più bello che si possa indossare: l’amore per se stesse, per le proprie forme, colori, sfumature e linee naturali.

Permettendosi di vivere in modo più libero e mostrandosi al mondo così come ci siamo arrivate, al naturale e semplicemente stupende.