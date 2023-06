Wet ponytail e colori caldi: che chic il beauty look di Kim Kardashian

B eauty look estivo da capogiro? Con la wet ponytail l'effetto è assicurato, parola di Kim Kardashian

Estate fa rima con? No, non stiamo pensando al caldo ma alla meravigliosa wet ponytail sfoggiata dalla sempre splendida Kim Kardashian. E che, tra uno scatto e l’altro, ci ha regalato questa chicca estiva da cui prendere subito spunto. Un hair look davvero eccezionale e che ben si addice alla stagione alle porte, permettendovi di essere sempre elegantissime e con un look effetto bagnato davvero da capogiro.

Un’acconciatura comoda, di tendenza e che risulta perfetta per i mesi estivi. Che vi permette di evitare l’utilizzo del phone ma non di sfoggiare un hair look super stiloso e che non vi farà passare inosservate. Che dire, la wet ponytail è davvero il must have di stagione in fatto di capelli ed è anche semplicissima da realizzare.

Per ottenere un look alla Kim Kardashian, infatti, vi basterà detergere accuratamente la chioma, avendo cura di lasciare qualche traccia (non troppa) di conditioner tra le ciocche di capelli. Accorgimento utile a creare una buona base alla vostra wet ponytail. Da qui, dopo aver pettinato la chioma, si applica uno strato leggero di spuma o di gel, per garantirvi un effetto bagnato a lunga tenuta, procedendo poi alla realizzazione della vostra ponytail. Una coda bassa che si può impreziosire con fermagli, lasciando un ciuffo libero o la frangia laterale come quella sfoggiata da Kim Kardashian. Purché il vero protagonista sia l’effetto wet.

Ma non è tutto! Perché se lo stile di Kim vi ha fatto innamorare a prima vista, il motivo è anche un altro. E si traduce in una sola parola: blush.

Ebbene sì, per valorizzare al meglio la sua wet ponytail, Kim ha pensato davvero a tutto, optando per un look total black e per un makeup caldo, armonioso e a dir poco seducente. Un trucco che mette in risalato i lineamenti della Kardashian, con una bella passata di blush sulle gote, labbra nude con effetto lucido e occhi da cerbiatta. Valorizzando lo sguardo con una passata di mascara volumizzante che ha saputo come rendere ancora più ammaliante il beauty look dell’imprenditrice e influencer americana.

Dettagli semplici ma di grande impatto visivo, proprio come piace a Kim Kardashian e come, una volta provato, piacerà anche a voi. Per vivere un’estate al top sotto ogni punto di vista.