Vuoi brillare? Allora per te è arrivato il momento di utilizzare gli hair jewel sui capelli. Molto più che semplici gioielli, ma un vero e proprio tocco di luce (e di glamour) per distinguersi e scintillare in ogni occasione.

Non più solo ai lobi delle orecchie o ad abbellire il collo, da oggi i gioielli si sfoggiano prima di tutto sulla chioma. Per impreziosire le acconciature e regalare un pizzico di luce, gli hair jewel sono la tendenza di cui avevamo bisogno. Il trend arriva dal Met Gala dove, fra red carpet ed esibizioni, erano apparsi i primi gioielli sulle acconciature. Alicia Keys aveva sorpreso tutti con una serie di perle luminosissime posizionate strategicamente sui suoi sleek hair e da allora è stato un tripudio di diamantini, punti luce e molto altro.

Le star si sono sbizzarrite nell’ultimo periodo, testando e sfruttando al massimo la tendenza degli hair jewel. Caschetti e chignon sono stati abbelliti con strass e perline. I capelli lisci e lunghissimi hanno visto spuntare ai lati del viso mollette gioiello, non sono mancate poi le coroncine e - dulcis in fundo – i capelli olografici con una cascata di glitter.

Un hair must a cui nessuna riesce più a rinunciare da Rihanna a Emily Blunt, sino a Gabrielle Caunesil e Valentina Ferragni. Il bello dei gioielli per capelli, d'altronde, è che si abbinano a qualsiasi taglio o acconciatura. Gli strass sono perfetti sia sul liscio che sui raccolti, sui tagli corti come sui capelli lunghi. E l’effetto è sempre decisamente super! Tutto dipende da quanto hai voglia di osare. Se cerchi qualcosa di discreto potresti provare le perle, da usare per abbellire un top knot oppure prova un cerchietto-gioiello, fermagli o mollettine.

Hai voglia di osare per un’occasione importante? Allora punta sui glitter. Quest’anno sono tornati di gran moda, merito anche del successo di Euphoria, e ora non possiamo più farne a meno! I glitter sono la soluzione top per aggiungere luccichio alla chioma, da abbinare rigorosamente ad accessori di ispirazione anni Settanta.

Ma il vero gioiello per capelli destinato alle più estrose è il copricapo di cristalli. Una vera e propria parrucca fatta con catenelle scintillanti, da sfoggiare per un beauty look decisamente originale e cool. Da abbinare a un make up altrettanto originale – meglio se in stile Cleopatra con abbondanza di eyeliner - stivali cuissard e abito nero per sentirsi per una serata come delle regine.