Tutti i segreti per un Old Money Bob pieno di volume

D iventato virale su TikTok, il caschetto del momento è bouncy, sprigiona vibes quite luxury e si ottiene seguendo questi consigli di taglio e messa in piega

Il primo caschetto voluminoso che ha rapito le tendenze capelli degli ultimi tempi è stato quello bouncy e mosso di Zendaya. Da quel momento in poi, la combinazione di bob cut e pieghe ariose ha preso il sopravvento, generando un susseguirsi di cambi look votati al volume. Agli albori del 2024, il trend si è declinato dando vita a una nuova ossessione: l'Old Money Bob. Sempre ricco di dimensione, il caschetto assume in questa interpretazione quel nonsoche in più di lussuoso ed elegante, emanando attraverso la sua texture vaporosa vibes in pieno stile quite luxury.

L'autrice del taglio a caschetto più desiderato del momento è l'hairstyist britannica Suzi Angelina. Proprio su TikTok, dov'è solita pubblicare le hair transformations delle sue clienti, nel mese di giugno è andata virale totalizzando più di 4 milioni di visualizzazioni. Protagonista del video quello che da lì a breve si sarebbe convertito nel perfetto Old Money Bob.

Come testimoniano i 7.5 milioni di visualizzazioni all'omonimo hashtag, oggi il trend è in continua ascesa. Per replicarlo e ottenere quell'aspetto così sano e bouncy, ci sono una serie di consigli e segreti da seguire. Qui su The WOM, la guida completa per un Old Money Bob a regola d'arte.

Tendenze capelli 2024: tutto sull'Old Money Bob

Scelto da it-girl come Elsa Hosk, Meredith Duxbury e Laura Harrier, che lo hanno convertito nel loro signature look, l'Old Money Bob può declinarsi in colori e lunghezze diverse. Principalmente biondo, ma anche ramato, castano o bruno, portato alle spalle o appena sotto il mento. L'importante è che le lunghezze siano perfettamente sane e ricche di volume. Per raggiungere questi due hair goal è necessaria innanzitutto una routine di cura orientata a ristrutturare la fibra capillare, renderla forte e lucente. Dopodiché, per un finish ultra arioso che duri nonostante la gravità, bisogna affidarsi a precisi step di messa in piega.

Dal punto di vista del taglio, ciò che è essenziale per massimizzare la voluminosità del caschetto è combinare lunghezze pari a una stratificazione "a balze". Se il caschetto è corto, a creare questo effetto sono le ciocche frontali, da sfilare per un effetto a drappeggio. Se invece arriva alle spalle, l'ideale è inserire un ulteriore strato tra i ciuffi laterali e le punte così da alleggerire il peso della chioma.

Come ottenere un Old Money Bob perfetto

Come accennato, per poter ricreare un Old Money Bob secondo tendenza, la prima cosa da fare è assicurarsi che la chioma sia forte e lucente. In caso si abbiano capelli biondi o platino, bisogna rivolgere un'attenzione particolare alla ristrutturazione delle lunghezze danneggiate dalla decolorazione. Quando si va in salone per schiarire o aggiustare il colore è quindi essenziale chiedere al proprio parrucchiere di introdurre (se già non lo fa) formule ricostituenti per la chioma. Dopodiché, nella routine fai-da-te sono tre i prodotti che non dovrebbero mai mancare: una crema per lo styling idratante, un boost per le radici e un termoprotettore. La prima sigilla le cuticole aumentando la lucentezza, il secondo assicura volume all'attaccatura, mentre il terzo protegge dai danni del calore contrastando il crespo.

Per quanto riguarda la piega, invece, ciò che serve sono due spazzole rotonde del diametro di 35 e 45 millimetri, un asciugacapelli e bigodini della stessa misura delle spazzole. Ciocca dopo ciocca, i capelli vanno phonati creando un'incurvatura orizzontale effetto bubble e messi in posa con il supporto dei bigodini. In questo modo, le lunghezze si raffreddano e le cuticole capillari si chiudono, massimizzando la durata dello styling. Quando si rimuovono i bigodini, l'ideale è dare un colpo di spazzola alla ciocca e nebulizzarvi della lacca shiny per tocco di glow in più.

Tutto il necessario per replicare l'Old Money Bob a casa

Old Money Bob: le più belle ispirazioni in foto

Ora che si sa esattamente come replicare anche a casa il caschetto voluminoso del momento, non resta che trovare l'ispirazione per il taglio e il colore perfetti in questa selezione di foto.

