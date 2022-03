L 'Honey Red è il nuovo trend capelli lanciato da Kendall Jenner in occasione della primavera

Si chiama Honey Red il nuovo colore sfoggiato da Kendall Jenner che ci ha già conquistato e che impazzerà questa primavera. Un rosso acceso e brillante, con sfumature calde che ricordano il miele fuso, con un pizzico di color fragola. Naturalmente bruna, la sorella minore di Kim Kardashian ha puntato su una nuova tinta: un fiammante rouge che è diventato già di tendenza.

II cambiamento per Kendall è stato radicale, ma il nuovo colore le sta davvero bene! Così tanto che, dopo averlo sfoggiato in passerella, la modella ha deciso di non cambiare tinta e di puntare sull’Honey Red per un’estate spumeggiante.

Inutile dire che il drastico cambio di Kendall ci ha a dir poco stuzzicato e l’Honey Red sembra l’ideale per dare una scossa al proprio beauty look. Ma a chi sta bene? Il color rosso fuoco si fa di certo notare e prima di fare una scelta è importante prendere in considerazione alcuni fattori. Per prima cosa il colore naturale dei tuoi capelli. Il passaggio da una chioma scura o chiara al rosso infatti è un percorso graduale, per arrivare all’Honey Red e avere un effetto naturale ti servirà tempo.

I capelli neri, ad esempio, sono la colorazione che è più distante dal rosso. Per questo dovrai aggiungere qualche sfumatura rubino, soprattutto se hai la pelle chiara. Sogni un risultato esplosivo? Aggiungi una spruzzatina di rosso fiamma.

Per i capelli castani invece la sfumatura giusta è quella broux, che mescola il calore dell’Honey Red a riflessi ramati e rosso-viola. Un risultato soft, ma dal grande impatto! Se hai i capelli biondi infine arrivare alla gradazione giusta di rosso sarà piuttosto semplice e l’effetto sarà sofisticato ed elegante. Se hai la pelle molto chiara e vuoi ravvivare l’incarnato, opta per una punta di aranciato.

Non solo l’Honey Red di Kendall Jenner, sono tanti i rossi che ci accompagneranno verso la primavera. Il rosso irlandese, ad esempio, è uno fra i più apprezzati. Intenso e perfetto per illuminare la pelle, ha riflessi caldi e aranciati. Il rosso auburn invece è scuro, con sfumature porpora che arrivano sino al viola. Si adatta a chi ha la pelle chiara, perché scalda il colore e sottolinea l’incarnato rosato. Poi c’è il rosso fiamma, caratterizzato da una decisa colorazione rossa con incandescenti riflessi che si sposano benissimo ad un sottotono freddo e pelle di porcellana. Una tinta forte e audace, adatta per un look deciso e grintoso.