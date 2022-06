Le treccine super wild di Soleil Sorge? Sì, le vogliamo assolutamente

Cerchi un'acconciatura super wild che sprigioni il tuo lato selvaggio e la tua voglia di divertimento e libertà? Ecco da chi prendere ispirazione, le treccine di Soleil Sorge e la loro assoluta unicità

Grinta da vendere e un carattere selvaggio difficile da domare, esattamente come le sue fantastiche treccine super wild e tutte da imitare. Soleil Sorge è davvero un’icona e creatrice di nuove tendenze da cui farsi ispirare. Soprattutto quando, come in questo caso, si tratta di un’acconciatura perfetta per l’estate. Per liberare in grande stile lo spirito di avventura che dorme assopito dentro di te da tutto l’inverno.

Una chioma assolutamente unica, originale, cool. Che punta sulla lunghezza extra e che non si lascia prendere alla sprovvista nemmeno dal caldo vento dell’Honduras dove l’influencer è appena sbarcata. Perché si, le treccine di Soleil sono l’acconciatura ideale per non rovinare i capelli con la sabbia, il vento, il sole e l’acqua salata del mare.

Ma sono anche tutto ciò che stavamo aspettando per dare il via alla nuova stagione estiva con un pizzico di originalità, creatività e voglia di unicità. Fin dalle radici dei capelli.

Queste splendide trecce, infatti, partono dall’attaccatura della chioma, in modo regolare e ordinato, per poi scendere lunghissime (e questo è anche merito delle extension) fino all’altezza dei fianchi. In una cascata di charme, sensualità, spirito selvaggio e si, anche eleganza, assolutamente da copiare.

Certo, per ricreare le treccine super wild di Soleil devi affidarti a mani esperte. Le uniche in grado di garantirti un hair look a regola d’arte e dall’effetto super wow e duraturo. Ma come ci mostra l’influencer ne vale davvero la pena. Dopo tutto con le treccine si può giocare in mille modi diversi. Tenendole sciolte come una cascata che ricade sul corpo o legandole in una bella coda alta. Per un look sofisticato e sensuale. Ma anche in una mezza coda o perché no, intrecciandole tra loro e creando una maxi treccia da impreziosire come meglio credi con fermagli o con una bandana.

L’importante è correre a farle, per iniziare la stagione estiva con un’acconciatura a cui non saprai più rinunciare e che ti garantirà di non passare mai inosservata in ogni occasione, sia di giorno che di notte. Sprigionando tutta la tua voglia di libertà, divertimento e tutta la vitalità che ti contraddistingue.