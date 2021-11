Treccia alla francese: i look da provare (con i migliori tutorial)

L a treccia è un trend che non conosce stagione ma il look del momento vuole l'acconciatura arricchita da una treccia francese (semplice, da sola, doppia o morbida). Ecco i consigli, gli spunti e i migliori tutorial per farla al meglio

Il trend capelli che non conosce stagione: la treccia. Classica, a spina di pesce, a corona, sono tanti i modelli che possono adattarsi a tutte le lunghezze. Ma il look del momento (anche amato delle star) vuole l'acconciatura arricchita da una treccia francese (semplice, da sola, doppia o morbida – insieme vedremo le varianti) che ha un grande plus: non solo è versatile (come quasi tutte le trecce), ma è anche facile da realizzare – puoi provarla anche sui capelli corti! Ecco i consigli, gli spunti e i migliori tutorial per la treccia alla francese.

Treccia alla francese da sola: come realizzarla

Con un semiraccolto o con una coda a cavallo: la treccia alla francese ci piace. Promossa a pieni voti, la variante “treccia da sola” è la prima da provare, per poi sbizzarrirsi con altri hair look più elaborati. Ecco come fare. Spazzola molto bene le lunghezze in modo da avere un capello il più liscio possibile. Dividi le chiome in tre sezioni e inizia creando una treccia classica partendo dall'alto della testa. Ti consigliamo di tenere con una mano due sezioni e la terza con l’altra mano. Man mano che procedi, dovrai aggiungere più ciocche laterali esterne a quella centrale in modo che sempre nuove sezioni andranno ad arricchire la treccia che hai formato. Prosegui con l'intreccio. Fisserai, poi, la coda con un elastico. Ecco alcuni hair style a cui puoi ispirarti!

Treccia alla francese doppia: come farla

Una treccia, più varianti. La treccia alla francese doppia è molto simile alla boxer braid e si può adattare a tutte le lunghezze di capelli, scalati inclusi. Lo sa bene Kim Kardashian che, fra tutte le star, è stata la prima a indossarla in più occasioni consacrandola come treccia glam per antonomasia. Il procedimento per realizzare due trecce alla francese è lo stesso. Dividi i capelli, creando due sezioni e fermandone una con un elastico in modo che non intralci i passaggi successivi. Prendi la sezione dei capelli che non hai bloccato con l’elastico e dividila in tre piccole ciocche. Inizia a incrociarle e, dopo due incroci, aggiungi i capelli restanti della sezione, ciocca dopo ciocca fino a quando avrai aggiunti tutte le chiome all'intreccio. Ripeti lo stesso procedimento sull’altra metà dei capelli e il gioco è fatto. Vuoi aggiungere un twist a questa acconciatura? Inizia con lavorare le due sezioni separatamente per poi unirle a metà lavoro e creare una normale treccia. Da provare, soprattutto se hai i capelli lunghi!

Treccia alla francese laterale

Seconda variante, super gettonata in estate, la treccia francese laterale ha un solo “difetto”: dà il meglio su capelli lisci e morbidi. Ecco come realizzarla. Comincia a creare una treccia da un lato della chioma che avrai diviso in tre parti. Come sempre, man mano aggiungerai altre ciocche di capelli. Arrivata al centro, fissa la treccia con un elastico al quale andrai a sovrapporre tutti i capelli che restano sciolti dall'altra parte della testa. Continua poi a incrociare le ciocche come a volere fare una treccia normale e, infine, chiudila con un elastico. Le due trecce sovrapposte sembreranno come una sola treccia francese laterale.

Treccia alla francese capelli corti

Prova una treccia alla francese anche se hai i capelli corti. Può sembrare un po' più difficile da mantenere (lo è), ma si può lavorare in maniera meno ordinata rispetto alle altre acconciature, lasciando fuori qualche ciocca che potrai fissare con un fermaglio, per esempio.

Treccia alla francese morbida vs trecce alla francese strette

Come scegliere quale dei due hair look fa per te? Se, quindi, realizzare una treccia più morbida o una più stretta? La soluzione è semplice: se i lineamenti non sono regolarissimi, meglio evitare le trecce piccole e fitte perché possono indurire i lineamenti. Semaforo verde per ogni tipo di treccia alla francese in tutti gli altri casi. Facile, no?