P rima di prendere appuntamento per un taglio rigenerante, prova a dare un'opportunità a questi trattamenti. Ma vietato dire 'Non ho tempo'

Troppo sole, troppa salsedine, pochi risciacqui, routine ridotto all'osso: il rientro in città segna in tutto e per tutto una fase dove è necessario curare e coccolare i capelli nel modo migliore. Per mille e più motivi, infatti, la chioma tende a subire i maggiori danni durante le vacanze: dal poco tempo per la cura ai prodotti diversi o, anche, a una non adeguata protezione dai raggi solari, sia in montagna che al mare.

Il rientro, quindi, segna la corsa alla ricerca della maschera capelli perfetta e di una nuova routine idratante e rigenerante che permetta di ritrovare lucidità e pienezza anche per le chiome e le lunghezze più sfibrate. Certo è che, la prima cosa da trovare è il tempo necessario per effettuare trattamenti intensivi dedicati: vere e proprio coccole per ridare forza e corpo ai capelli.

Oggi, però, per chi è sempre di corsa o non ha la volontà e la tenacia di aspettare, esistono i trattamenti intensivi per ridare forza e corpo ai capelli sfibrati e secchi. Formule cremose, da usare sotto la doccia, e dal lasciare in posa pochissimi minuti, se non secondi.

Applicandoli, anche più volte a settimana, potrai ottenere diversi risultati sia per la salute del capello che per il suo aspetto esteriore che, non possiamo negarlo, è la prima cosa che cattura lo sguardo. Quali scegliere? Come sceglierli? Qui la nostra selezione dei must have.

Gliss, 7sec Express Repair Treatment

Dall’expertise di Schwarzkopf arriva un trattamento di ultima generazione: una texture liquida che dona riparazione intensa con soli 7 secondi di posa. L’acqua si trasforma in una delicata crema che dona luminosità e

riparazione, senza appesantire la chioma. Il trattamento è disponibile in tre versioni: riparazione suprema, Olio Nutriente per capelli secchi e spenti e Color Perfector per capelli colorati e schiariti.



Come si usa: usare 1 dose per capelli corti e 1-2 dosi per capelli lunghi, massaggiare dalle radici alle punte fino a che non diventa una delicata crema; lasciare agire 7 secondi e sciacquare abbondantemente.

Dove, trattamento intensivo

Un minuto di bellezza non si nega a nessuno ed è questo il tempo che ci impiega questo trattamento intensivo di Dove. Una crema che, grazie alla tecnologia Smart Repair, la sua formula nutriente protegge dai potenziali danni futuri, ricostituendo la struttura interna dei capelli ad ogni uso.

Come si usa: applica dopo lo shampoo e lascia posa per sessanta secondi. Risciacqua con abbondante acqua e passa allo styling.

The INKEY List, PCA Bond Repair Hair treatment

Uno spray multiuso, che agisce per riparare e rafforzare i legami danneggiati o indeboliti dei capelli, aiuta a mantenere la struttura del capello.migliorandone la struttura e ne promuovere la finitura lucida. Tutti i legami del capello ne trarranno giovamento e risulteranno più rafforzati, e lasciando una sensazione più sana, morbida e forte.

Come si usa: da erogare sui capelli umidi tamponati, evitando il cuoio capelluto, soprattutto sulle aree più danneggiate. Passare quindi allo styling.

L’Oreal Paris, Elvive Wonder Wate

Questo balsamo liquido, con tecnologia lamellare ad azione immediata, non solo donerà capelli morbidi e luminosi come la seta, ma permetterà di ottenere un liscio invidiabile e senza nodi in soli 8 secondi.

Come si usa: applica 2-3 volte alla settimana sulle lunghezze bagnate, dopo lo shampoo, massaggia per 8 secondi e quindi risciacqua, Se necessario usa il balsamo e asciuga con il phon.

Kèrastase, Trattamento Soin Acide Chroma Gloss

Un trattamento illuminante pensato peri capelli colorati, con una texture fluida in crema penetra in profondità nella fibra capillare, per idratarla e rinforzarla. Ottimo per un colore più intenso e brillante.

Come si usa: dopo la detersione, elimina l'acqua in eccesso e applica il prodotto sulle lunghezze, lascia agire dai sessanta ai centoventi secondi e poi sciaqua con cura.

Fanola, No Yellow

Tra i problemi principali dei capelli biondi di ritorno dalle lunghe esposizioni, c'è sicuramente il problema dell'ingiallimento. Per combatterlo la spuma di Fanola è la soluzione sicura e velocissima per ritrovare i toni freddi tanto amati.

Come si usa: dopo aver lavato i capelli, applicalo sui capelli bagnati e lascialo agire da 1-3 minuti su capelli biondo platino e da 3-5 minuti su capelli biondo dorato.

Davines, OI Liquid Luster

Una texture acqua, pensata per tutti i tipi di capelli. Grazie all'innovativa formula, gli agenti idratanti entrano direttamente a contatto con la fibra capillare donando un immediato effetto illuminante e una finitura liscia. Un must per chi vuole un finish lucente e setoso con un risultato ‘riflettente’ effetto vetro.

Come si usa: dopo la shampoo e aver rimosso l’acqua in eccesso dai capelli, dividi in sezioni e applica direttamente dalle lunghezze alle punte. Dopo aver pettinato passa al risciacquo.

Color Wow, Dream Coat Supernatural Spray

Ha conquistato TikTok grazie al parrucchiere di Kim Kardashian che ha confessato di usarlo sempre per i suoi capelli lunghi e lucenti. Questo prodotto è perfetto per chi ha capelli crespi e vuole combattere l'umidità, tanto da rendere la chioma waterproof.

Come si usa: da vaporizzare sulle ciocche dopo il lavaggio per poi passare allo styling con phon ed eventuale piastra.

Biopoint, Dream Water

Ricchissima di attivi in grado di trasformare i capelli, questa maschera liquida in grado di offrire risultati senza compromessi. Una texture ultra-sensoriale insieme a una formula che veicola sui capelli ingredienti dall’azione ristrutturante, rigenerante e riparatrice, con effetti visibili, sin dalla prima applicazione.

Come si usa: applicala cioccia per cioccia concentrandoti su lunghezze e punte, ,assaggia e risciacqua immediatamente.

Biofficina Toscana, Balsamo istantaneo SOS Castagna

Con sostanze antiossidanti, rigeneranti e vitalizzanti, la castagna è un must per capelli secchi e sfibrati da sole. Il suo bioliquefatto ha un'azione idratante, protettiva e riparatrice a cui si unisce la cheratina vegetale dell’effetto protettivo rinforzante.

Come si usa: da vaporizzare prima del phon, questo balsamo leave in ha un'azione districante e rende i capelli docili e setosi.