Al top e d’effetto: il pixie cut di Dixie D’Amelio con frangia asimmetrica è pura tendenza

V uoi un'acconciatura da capogiro e un hairlook che lascerà tutti senza fiato? Allora devi assolutamente provare il pixie cut con frangetta asimmetrica come quello di Dixie D'Amelio, un hair style che è già di tendenza

Cosa succede se, al taglio corto più cool del momento si unisce il dettaglio di stile più gettonato dalle celeb, vip (e non solo) dell’anno? Beh, accade che la tua chioma potrebbe diventare la più copiata di tutte. Eesattamente come quella di Dixie D’Amelio, che ha deciso di sfoggiare un pixie cut già di per sé da urlo, abbinandolo a una frangia asimmetrica che è pura bellezza. Per un effetto che è impossibile non amare all’istante.

Solo pochi mesi fa la cantante e Tik Toker americana, ci aveva sorpreso tagliando la sua lunga chioma e optando per un buzz cut. Un hair look minimal, essenziale e che ha saputo valorizzare i suoi lineamenti con un fascino senza fine. Ma questa volta la bella e talentuosa Dixie si è davvero superata. Il motivo?

Basta guardare le sue ultime foto postate sul suo profilo Instagram, in cui si mostra con un taglio pixie cut davvero impeccabile, sbarazzino e sexy allo stesso tempo. Elegante ma spettinato, chic e ribelle. Insomma, un hair cut da urlo. Il tutto impreziosito da una bella micro frangetta asimmetrica che dona movimento alla chioma e che rende a dir poco strepitoso l’intero look di Dixie.

Una combo di puro stile e assoluta tendenza che puoi provare a replicare anche tu, dando un taglio alla tua chioma ma in modo super stiloso. E ovviamente chiedendo consiglio al tuo hair stylist di fiducia. Il pixie cut con frangia, infatti, è un taglio super versatile, che ben si presta a tutti i tipi di chioma ed età. Purché venga realizzato dalla mani giuste, calibrando perfettamente le lunghezze dei capelli e della frangia che andrete a creare.

Realizzando un hair cut da dieci e lode e potendo sfoggiare un pixie cut con frangia asimmetrica che sarà impossibile non notare e voler replicare al più presto. Che dire, se vuoi optare per un hairlook corto, assolutamente alla moda, originale, iconico e pieno di fascino, quello di Dixie D’Amelio è il taglio giusto per te. Ti servono solo un po' di coraggio e di voglia di essere la numero uno in fatto di acconciature da capogiro.