Tinta perfetta a casa: ecco come fare

T ips & tricks per un risultato perfetto a casa, come appena uscita dal parrucchiere

Se è la prima volta che sperimenti l'emozione di farti la tinta in casa da sola e hai paura di combinare danni, sei arrivata nel posto giusto. Molte prima di te sono uscite con teste chiazzate, biondi pannocchia o capelli bruciati, un po' per inesperienza e un po' perché sceglievano le tinte sbagliate.

Trova il colore giusto

Che tu voglia ravvivare un colore spento, sperimentare un cambiamento o coprire i capelli bianchi, la scelta della nuance giusta è fondamentale. Non ci sono biondi, castani, neri e rossi, ma sfumature dello stesso colore, con sottotoni caldi o freddi. Questo punto è fondamentale da prendere in considerazione prima di procedere all'acquisto. Avrai già intuito che per farlo ci serviamo dei fondamenti dell'armocromia, motivo per cui dovrai fare una valutazione di tre parametri.

Il primo elemento è il sottotono dell'incarnato: tende al rosa o al giallo? Nel primo caso hai un sottotono freddo e nel secondo è caldo.

Il secondo è il colore naturale dei tuoi capelli e il terzo è il colore degli occhi. Mettendo insieme questi elementi capirai anche qual è l'intensità dei tuoi colori, se soft (smorzati) o bright (saturi) e il contrasto, se alto (per esempio pelle molto chiara e capelli scuri) o basso (pelle media e capelli biondo scuro o castano chiaro).

Ora devi solo scegliere la tinta che fa per te, che è quella che rispetta i tuoi stessi valori. Scopri quale colore della tinta Oleo Palette di Schwarzkopf fa parte della tua palette armocromatica!

Perché scegliere la tinta a olio

Non tutte le tinte sono uguali, ma quando si tratta di colore, a parità di risultati è sempre meglio scegliere la colorazione permanente con la formula meno aggressiva, anche se un patch test è d'obbligo. La tinta Oleo Palette di Schwarzkopf è efficace sui capelli bianchi e permette lo stesso risultato di una colorazione professionale, con copertura fino al 100%. Inoltre la sua formula è arricchita di oli naturali che nutrono la chioma e prolungano la durata del colore.

Sei curiosa di scoprire come si fa la tinta fai da te? Abbiamo chiesto a Beatrice Gherardini di mettersi alla prova con questa challenge, e con Oleo Palette di Schwarzkopf è stato davvero un gioco da ragazze!

Come fare la tinta a casa

Se sei una neofita di questo tipo di manovre, ecco alcuni consigli preziosi perché l'operazione tinta a casa proceda senza incidenti.

Prepara il necessaire. Nella confezione trovi sempre crema colorante, emulsione rivelatrice e guanti per non macchiare le mani. C'è anche un balsamo che contiene olio di argan e regala un finish luminoso e setoso, ma questo ti servirà in un secondo momento. A questo devi aggiungere un mollettone, un pettine a coda di rondine e un asciugamano scuro da poggiare sulle spalle, così da non rovinare i vestiti nel caso la tinta dovesse colare. Tieni sempre vicino un po' di latte detergente, che ti aiuterà a rimuovere le macchie nel caso la tinta migrasse sulla pelle del viso o sulle orecchie. L'applicatore di precisione dovrebbe prevenire questo tipo di incidenti, ma è sempre meglio essere preparata.

Ricorda che i capelli non devono essere né troppo puliti né avere residui di prodotto, come lacca o gel, così che il risultato possa essere uniforme, quindi è meglio lavarli un paio di giorni prima di fare la tinta.

Applica uno strato di crema idratante sulla fronte, tempie e orecchie che ti aiuterà a proteggere la pelle da eventuali macchie di colore.

Ora pettina bene i capelli, così che non ci siano nodi, e dividi la chioma al centro della testa. Indossando i guanti, mischia la crema colorante con l'emulsione rivelatrice e agita bene per qualche secondo.

Ora puoi iniziare l'applicazione. Ricordati di partire sempre dal centro della testa e dalle radici. Aiutati con la coda del pettine a spostare le ciocche da un lato o dall'altro del capo, così da coprire le radici in modo uniforme.

Ora inizia a massaggiare la tinta, portandola verso il basso e assicurandoti di farla penetrare bene in ogni ciocca. Arriva fino alle punte.

Solo una volta che hai finito, imposta il timer sui 30 minuti e aspetta che agisca. Per alcune tinte servono invece 45 minuti di posa: accertati di leggere bene le istruzioni sulla scatola.

Scaduto il tempo, risciacqua a fondo, assicurandoti che l'acqua sia pulita. Poi procedi con l'applicazione del balsamo: lascialo agire per 2 minuti e risciacqua di nuovo. Concludi con asciugatura e styling come da abitudine.

Sei pronta a metterti alla prova? Per evitare errori tieni a mentei consigli di Beatrice Gherardini su cosa fare e cosa no quando fai la tinta a casa! Il consiglio in più? Punta su un alleato speciale, come Oleo Palette di Schwarzkopf