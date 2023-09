Tinta fai da te? Da oggi è più semplice

H ai mai pensato di fare il colore a casa? Oggi è più semplice che mai

Chiunque abbia provato a colorare i capelli a casa sa che problemi e inconvenienti sono sempre dietro l'angolo. Macchie difficili da rimuovere, tinta che cola, applicazione complicata e disagevole... last but not least l'odore della tinta tutt'altro che piacevole.

Questo fino a oggi. Garnier GOOD rivoluziona il concetto di tinta fai da te cambiando radicalmente i parametri di quella che è sempre stata una soluzione piena di compromessi. Se hai sempre sognato di poter colorare i capelli a casa in maniera semplice, veloce e piacevole questa novità ti conquisterà.

Il packaging, innanzitutto, promette già di primo impatto un rituale di self care "coccola" ricordando un goloso barattolo di crema. La texture, che davvero non cola, permette una comoda applicazione con le mani, massaggiando il prodotto come se fosse una normale maschera per capelli. Ma ciò che ci ha davvero stupito è il profumo delizioso super avvolgente di orchidea e sandalo. La formula, che copre il 100% dei capelli bianchi, è senza ammoniaca, alcool né siliconi, e con il 90% d’ingredienti di origine naturale, coniugando quindi una filosofia green di naturalezza e sostenibilità (il barattolo permette di risparmiare il 45% di plastica).

Un altro problema che ha sempre caratterizzato le tinte fai da te è poi la scelta del colore più adatto. Garnier GOOD è disponibile in 12 nuance e per trovare quella più adatta a te ti basta scansionare il QR code per avere un'anteprima di come ti starà il colore scelto, e sappiamo bene che scegliere il colore di capelli più adatto al nostro incarnato è fondamentale. Armocromia docet.