O ltre al caschetto c’è di più: i tagli medi conquistano le tendenze 2023, tra silhouette scalate come quelle del mullet e dello shag e linee più tradizionali, simili a quelle del classico bob. Quale sarà il tuo preferito

Non superano le spalle, arricchendosi si scalature e frange, ma anche di riccioli e onde: i tagli di capelli medi del 2023 celebrano la versatilità. Non si tratta solo di osare con un classico come il caschetto, ma di sperimentare nuove idee e mode, declinandole su lunghezze medie. Tra i tagli più interessanti dell’anno ci sono mullet e shag, che solleticano il collo con lunghezze sfilate e molto leggere, ma anche hairstyle più “accademici” come il lob. Immancabile, poi, il caschetto con frangia o alla francese è perfetto per chi desidera dare una connotazione moderna e contemporanea a un taglio che esiste da più di 100 anni. A completare le tendenze tagli capelli 2023 non può che essere la piega, da provare in versione extra liscia o increspata da qualche onda.

Tagli capelli medi: l’eleganza del caschetto

Non esiste taglio più classico: il caschetto valorizza il viso grazie al suo animo elegante. Capace di mutare, il bob è caratterizzato da lunghezze che non superano il mento, abbinandosi a riga centrale e ciuffo laterale, ma anche alla più rigorosa delle frange. La lunghezza del taglio è tutto: il caschetto, infatti, può accorciarsi sfiorando i lobi o allungarsi tanto da raggiungere la clavicola.

Capelli medi per il 2023: le tendenze

Perfetto per chi desidera accorciare i capelli, ma non troppo, il taglio medio giusto si allunga solo fino alla base del collo. Uno stile da sperimentare sui capelli lisci quanto su texture mosse e ricce, giocando in modo inaspettato con il volume. L’effetto è un taglio inaspettato, che gioca con la silhouette del caschetto, trasformandola.

Shag e mullet sui capelli medi per il 2023

Bellissimi sui capelli lunghi, shag e mullet si adattano anche a valorizzare i tagli medi del 2023. L’effetto è couture e intrigante, anche e soprattutto grazie all’abbinamento imprescindibile con la frangia, fondamentale per equilibrare le scalature vertiginose tipiche di questo tipo di taglio.

Tendenze tagli capelli medi 2023 con frangia

Che si tratti di un caschetto o di un lob, i capelli medi si completano meravigliosamente con una frangia. L’effetto che si può ottenere sulle chioma è molto diversa, a seconda del taglio e del tipo di frangia. Le silhouette più arrotondate, ad esempio, si completano perfettamente con ciuffi scalati e sfilati. Per un risultato più rigoroso, invece, la soluzione più interessante è giocare con un caschetto pari e una frangia netta, per un effetto alla francese.

I tagli medi scalati e asimmetrici per il 2023

Per movimentare leggermente la perfezione di un taglio medio, una soluzione interessante è aggiungere delle scalature. In particolare, il 2023 è l’anno perfetto per osare con punte sfilate e asimmetrie, che possano ribaltare le proporzioni del taglio e valorizzarlo creando un ciuffo laterale dall’aspetto naturalissimo.

Capelli ricci 2023: i tagli medi

Chi ha detto che non si può osare con ricci e permanente in abbinamento a un taglio medio? Un espediente semplice per sfruttare il volume naturale dei ricci e dare un movimento inaspettato alla chioma, valorizzando elementi chiave del taglio come il perimetro o le scalature. Il dettaglio in più? La frangia.