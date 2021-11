C ambiano le stagioni, cambiano le mode! Eccoci allora con i tagli di capelli di tendenza per tutte le forme del viso: da ovale a triangolare, sei pronta a brillare in autunno e in inverno?

Le stagioni migliori per i colpi di testa? Ebbene sì, sono proprio autunno e inverno! Per questa ragione bisogna "studiare" i tagli di capelli di tendenza, che, si sa, cambiano di anno in anno.

Ogni forma del viso vuole la sua parte perché non esiste un taglio universale che stia bene a tutte (e poi, sai che noia!). Dunque vediamo insieme i 5 tagli che si adattano alle varie forme. Pronte a darci un taglio?

Il taglio perfetto per i visi ovali o a diamante

Diciamolo pure serenamente: se siete nate con una forma del viso ovale, potete considerarvi davvero molto, molto fortunate. Questa forma, infatti, si adatta praticamente a tutti gli stili di capelli!

Discorso simile può essere fatto per chi ha una forma del viso a diamante, che è davvero super, super versatile. Ma qual è il taglio che accomuna queste due forme?

Sua maestà il bob

Ebbene sì, il bob è la soluzione ideale per chi ha il viso ovale o a diamante. Certo, non è uguale per entrambe le forme: chi ha un viso ovale dovrà optare per un bob corto o a palloncino, con strati sottilissimi e leggermente smussato.

Chi, invece, ha un viso a diamante dovrebbe invece optare per un long bob, possibilmente scalato e acconciato con onde un po' messy. Il risultato è garantito!

Piccolo consiglio: se avete difficoltà a gestire la vostra chioma perché i vostri capelli sono fini, provate ad asciugarli a testa in giù e a usare balsami leggeri!

Il taglio perfetto per i visi quadrati o rettangolari

I visi quadrati e rettangolari sono, generalmente, quelli per cui è necessario lavorare un po' di più al fine di ammorbidire le forme.

In sostanza, essendo più squadrati e dritti, questi visi hanno bisogno di curve che sottolineino i tratti più sensuali. La buona notizia è che, in realtà, esistono diversi tagli con cui si riesce a centrare l'obiettivo. Il migliore? Il wob!

Le onde del wob

Il wavy bob o wob è un taglio morbido, scalato, che camuffa gli angoli del viso. Non è troppo lungo né troppo corto, ed è perfetto per aggiungere un pizzico di eleganza.

In generale, i tagli wavy sono ottimi per chi ha un viso quadrato o rettangolare. L'unica cosa da evitare è che il taglio sia pari, o si rischia di sembrare un po' troppo scompigliate.

Il taglio perfetto per i visi rotondi

Chi ha la forma del viso rotonda è sempre al passo con i tagli di tendenza corti. Questo perché questo tipo di volti presentano tipicamente una lunghezza e larghezza simili, oltre che guance prominenti, che vengono valorizzate molto facilmente dai tagli più sbarazzini. Il migliore? Il pixie cut!

Pixie cut: il taglio più fatato che c'è

I volti rotondi si prestano perfettamente al pixie cut, taglio cortissimo e asimmetrico, un po' da fatina.

Una buona mossa è quella di chiedere al parrucchiere di creare onde e scalature, e, se possibile, di creare un effetto mosso per dare un pizzico di brio.

Tagli corti da evitare se hai il viso rotondo

Occhio però! Non tutti i tagli corti sono perfetti per i visi tondi! Per esempio, sono da cassare:

Caschetto o carrè ;

; Bob con scalature troppo corte;

con scalature troppo corte; Tagli effetto palloncino o francescano.

Tutti questi tagli, infatti, tendono a gonfiarsi e a creare un effetto che rende il viso ancora più tondo.

Il taglio perfetto per i visi a cuore

I visi a cuore sono generalmente caratterizzati da una struttura ossea con fronte ampia, zigomi alti, mascella e mento stretti.

Pertanto, si dovrebbe puntare a bilanciare la forma del viso con un taglio che riduca la larghezza della fronte e aumenti l'ampiezza della metà inferiore del viso. L'ideale? Il rebel lob!

Rebel lob, sì grazie!

Il rebel lob è una variante del lob che gioca con asimmetrie e scalature per un effetto, come dice il nome, ribelle. Generalmente è il parrucchiere che sceglie come agire, ma possiamo indirizzarlo in base all'effetto che vogliamo ottenere.

Per esempio, un lob con ciuffo laterale coprirà la fronte e attirerà l'attenzione verso gli occhi, mentre un taglio più asimmetrico può (paradossalmente) rendere più morbida la mascella affilata.

Il rebel lob è davvero d'effetto, ma ricordati: va curato molto, molto bene, pettinando con attenzione (e con le giuste spazzole) per evitare l'effetto arruffato!

Il taglio perfetto per i visi triangolari

Ed eccoci all'ultimo taglio per tipologia di viso! Le forme del viso a triangolo, generalmente, si distinguono per una mascella affilata e forte, più ampia della fronte, e per un mento piatto.

Per questo è fondamentale scegliere un'acconciatura che riequilibri la mascella e doni leggerezza al viso. Qual è il taglio migliore? Un bel blunt cut, con delle piccole variazioni.

Le meraviglie del blunt cut effetto mosso

Il blunt cut è generalmente un taglio pari, ma per un viso triangolare non è l'ideale. Per questo deve essere necessariamente declinato nella variante mossa e scalata, con ciuffi che finiscano intorno agli occhi e agli zigomi e, magari, con qualche gioco di colore.

Sì anche alla frangia, ma attenzione: deve essere laterale o leggera, con ciuffi non troppo eterogenei.

Se il vostro taglio non vi piace, niente paura. Ricordate che capelli e guai non mancano mai! E che, nell'attesa, esistono dei trucchetti per far allungare la nostra chioma più velocemente!