T agli perfetti per capelli ricci e super voluminosi? Eccone cinque tutti da provare per sfoggiare un hairlook di tendenza e super cool. Per una chioma sempre piena di movimento e di bellezza

Chi ha i capelli ricci lo sa, se da un lato i complimenti per la bellezza della vostra chioma non si contano più, dall’altro la difficoltà di mantenerla sempre bellissima e di trovare un’acconciatura in grado di valorizzarla al meglio può essere molta. Soprattutto quando non si sa esattamente quale, tra i tanti tagli di tendenza, può essere quello giusto per enfatizzare al meglio la forma e il volume dei vostro ricci.

Ma niente paura. I tagli perfetti per le chiome mosse, ricce e super voluminose esistono e stanno aspettando che vi decidiate a provarli, divertendovi con i vostro riccioli e garantendo alla vostra chioma tutto il fascino e la bellezza che merita. Ecco, allora, cinque possibili tagli per i vostri capelli da provare subito. Per un hairlook invernale da dieci e lode.

Tagli corti? Via con il pixie cut

Per le amanti dei tagli corti il pixie cut sui capelli ricci è un look dall’effetto strepitoso. Uno dei tagli più di tendenza, che sa valorizzare qualsiasi tipologia di chioma con un tocco di carattere e spensieratezza unico e assolutamente irresistibile.

Un taglio perfetto per donare ancora più volume ai vostri capelli ricci e che trasmette tutta la vostra voglia di osare, divertirvi e vivere con leggerezza. Ma sempre con eleganza e originalità. Insomma, se pensavate che i tagli corti non si addicono ai capelli ricci il pixie cut vi farà cambiare subito idea. Non vi resta che provare e lasciarvi stupire.

Caschetto di ricci morbidi e dinamici

E per rimanere in tema di tagli corti come non citare il re delle chiome sopra le spalle, il caschetto. Se tagliato pari, questo taglio è in grado di donare il massimo volume ai vostri ricci. Lasciandoli liberi di esprimersi ma donandogli una nota di eleganza e “ordine” davvero ineguagliabile.

Uno dei tagli più versatili, che sa essere adatto a ogni occasione, dalla più formale a quelle di assoluta improvvisazione e divertimento. Ma sempre senza perdere mai il suo tocco di fascino e quell’allure particolare che questo taglio intramontabile riesce a donare a chiunque lo porti. Anche alle chiome più indomabili.

Inverted Bob e massimo volume

Uno dei tagli corti di maggior tendenza, da portare con disinvoltura e in grado di donare ai vostri capelli ricci tutto il movimento e il volume che desiderate. L’inverted bob è un taglio corto in cui i capelli vengono scalati dalla parte posteriore (dove rimangono più corti) a quella anteriore in cui restano più lunghi.

Un’acconciatura destrutturata che mette in risalto la naturale dinamicità della chioma aggiungendo un tocco di volume in più ai vostri capelli. Creando un effetto davvero unico e garantendovi un look originale, audace e assolutamente di tendenza.

Long bob che passione!

Voglia di un look che incornici il vostro viso con una cascata di bellissimi capelli ricci? Ecco a voi il long bob, o LOB, uno dei tagli più gettonati dalle celeb che sa valorizzare al meglio anche i ricci più indomabili, garantendo un hairlook sempre al top e un aspetto assolutamente affascinante.

Non ci credete? Provate a guardare la bellissima Paola Turani e il suo long bob scalato e non potrete fare a meno di correre dal vostro parrucchiere di fiducia. Per replicare il suo taglio e sfoggiare un long bob di assoluto effetto. Che dire, nessuno potrà fare a meno di guardare i vostri ricci super wow.

Tagli lunghi e ricci sempre bellissimi

E per le amanti del lungo? C’è davvero l’imbarazzo della scelta tra i diversi tagli di tendenza capaci di enfatizzare ogni singola curva dei vostri bellissimi riccioli. A seconda della lunghezza scelta e della scalatura, infatti, i vostri ricci prenderanno una forma e un volume tutto nuovo, naturale, semplice e a dir poco strepitoso.

Insomma, un hairlook da prima pagina e che non passerà di certo inosservato. Oltre poi a essere facilissimo da portare!

Wow che frangia!

Il tocco in più? La frangia! Che si opti per un modello a tendina, pari, più o meno lunga a seconda della tipologia del vostro riccio, la frangetta può essere senza dubbio un dettaglio di bellezza tutto da provare. Capace di incorniciare il volto con mille sfumature nuove e donargli ancora più carattere e unicità. Creando un effetto di puro fascino difficile da dimenticare. Sia per voi che per chi vi guarda!

Che dire, se anche voi volete provare qualcosa di diverso per dare maggior volume e movimento ai vostri riccioli non vi resta che provare uno dei tagli più alla moda. Per vivere un inverno all’insegna della bellezza e sfoggiare un look che saprà lasciare tutti a bocca aperta.