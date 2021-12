S e vorresti dare nuova vita ai tuoi capelli ricci ma non sai da dove partire ecco alcune idee super cool da prendere in considerazione

Dopo decenni di egemonia della piastra, finalmente sembra arrivata l’ora dei capelli naturali. Gli ultimi trend in fatto di hair style suggeriscono che si stia andando proprio verso questa direzione e le prime a beneficarne sono le ragazze dai capelli ricci, finalmente libere di sfoggiarli senza sottoporli a pieghe lunghe e molto spesso dannose.

Se la tua chioma appartiene a questa categoria e l’hai sempre stirata è giunto il momento di un cambio di look, anche perché le opzioni in fatto di tagli non mancano, nonostante spesso si cada nell’errore di credere che le chiome ricce si assomiglino un po’ tutte. Non è assolutamente così e con queste ispirazioni perfette per capelli ricci e morbidi te lo dimostreremo.

Attenta però, nonostante diano l’illusione di sembrare naturalmente bellissimi, i capelli ricci per mantenere forma e lucentezza hanno bisogno di cure particolari e, spesso, di molti più passaggi rispetto a quelli lisci.

Se la dedizione è il tuo forte e tutto ciò non ti spaventa, eccoti i tagli più favolosi per capelli ricci ampi e morbidi, da provare subito.

Mosso anni Novanta

Alcune tendenze degli anni Novanta si stanno di nuovo imponendo ai giorni nostri e una di queste riguarda proprio i capelli ricci. Tra i tagli must have della stagione, infatti, c’è quello lungo portato alla ribalta in quella decade soprattutto da Sarah Jessica Parker, che salvo rare eccezioni lo ha sfoggiato in quasi tutte le scene di Sex and the city, film compresi. Oggi, forse complice il rebot della serie, o semplicemente la voglia di ispirarsi a quegli anni, la sua chioma leonina è tra le più richieste. Se hai i capelli lunghi e ricci quindi liberali e lasciali esprimere come vogliono.

Questo taglio nasce pari ma se vuoi alleggerire il viso puoi scalare leggermente le ciocche che lo incorniciano, solo leggermente però. Ricorda che i ricci una volta tagliati sono soggetti al pericoloso effetto molla e se esageri con la forbice potrebbero salire un po’ troppo.

Shaggy

Anche questo taglio arriva dritto dagli anni Novanta, quando a portarlo in versione liscia erano celeb del calibro di Meg Ryan e Jennifer Aniston. La versione rivisitata attuale attinge da allora ed è di grande tendenza sia per i capelli lisci sia per quelli ricci ampi e morbidi, che rende immediatamente rock.

Dagli anni Novanta a oggi

Lo Shaggy del 2021 si addice a chiome di tutte le lunghezze e le sue caratteristiche primarie sono la scalatura decisa, ciuffi o frangia riccia sul davanti e volume massimo.

Sfoggiandolo corto inevitabilmente le curve dei ricci un po’ si ammorbidiscono, rendendo il taglio più delicato e simile a un caschetto spettinato, mentre con l’aggiunta di centimetri aumenta di pari passo l’allure super energica di questo taglio. Le inspo attuali sono Selena Gomez e Sandra Oh.

Pixie Tousled

Ragazze dai capelli cortissimi che non sapete come valorizzare, ecco il taglio che fa per voi: il Pixie Tousled.

Asimmetrico e spettinato, è perfetto per chiome ampie e morbide, inoltre è estremamente comodo e ideale per coloro che non amano perdere troppo tempo davanti allo specchio, visto che la piega è velocissima.

Stile francese

Questo taglio non è una novità assoluta ma un evergreen sempre attuale, nonostante affondi le radici negli anni Sessanta. Se pur cortissimo, proprio sui capelli ricci risulta estremamente femminile e sensuale e incornicia il volto donandogli un fascino vintage ma allo stesso tempo attualissimo.

A portarlo da anni è l’attrice Audrey Tautou, che spesso lo sfoggia con un ciuffo laterale che rende il taglio ancora più sbarazzino.

Bob mosso

Tra tutte le opzioni questa è forse la più semplice ma ciò non significa che sia meno trendy delle altre.

Il Bob non è altro che il classico caschetto, anche se quando si ha a che fare con i ricci, la parola classico stona decisamente. Questo taglio corto infatti, è seducente e sbarazzino e si può portare in due modi diversi: con riga centrale più armonico, o laterale più asimmetrico. Entrambe le opzioni sono ideali se hai onde ampie e morbide, mentre se i tuoi capelli sono molto ricci l’effetto finale potrebbe essere leggermente meno definito.

Collarbone Cut

Le più attente avranno avvistato questo taglio su Julia Roberts ma il Collarbone Cut non è certo un taglio in grado di valorizzare solo le dive.

Adattissimo per i ricci, si caratterizza da una lunghezza media, con capelli che arrivano all’altezza delle clavicole, visto che in inglese collarbone significa appunto clavicola.

Estremamente tridimensionale, crea l’illusione del movimento naturalmente disordinato grazie a una parte anteriore più lunga e a una posteriore più corta.

Piuttosto versatile, può essere portato con riga da un lato o al centro e con o senza frangia.

L’unica pecca è quella di essere forse meno comodo di altri perché prevedendo capelli lunghi i tempi di lavaggio e asciugatura inevitabilmente si allungano.