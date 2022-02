S ono frizzanti e leggeri, sono i tagli delle celebrities che possiamo imitare per dare nuova vita alle nostre chiome

La bellezza passa anche per i capelli che, lo sappiamo, sono lo specchio della nostra anima. E ad aiutarci in questa missione, che ci permette di dare sfogo a tutta la nostra personalità ci pensano le vip e le celeb che amiamo e che conosciamo, le stesse che negli ultimi tempi hanno sfoggiato tagli corti e super rock diventando delle fonti di ispirazione.

Tra le tendenze più acclamate dell’anno troviamo lo sliced bob che regna incontrastato già da mesi. Si tratta di uno dei caschetti più apprezzati del momento perché è semplice da gestire, leggero ed estremamente chic.

Elegante e sbarazzino, questo taglio si presenta con una lunghezza inferiore sul davanti e leggermente più lunga nella parte posteriore. Le star sono davvero pazze di questo bob cut, e tra i motivi troviamo anche la semplicità di gestione, sia per chi ha i capelli lisci che ricci. Ma non è di certo l’unico. Scopriamo insieme gli altri tagli da cui prendere ispirazione per stravolgere il nostro look.

Tagli corti e super rock: il caschetto mosso di Kerry Washington

L'attrice, produttrice e regista statunitense ha sfoggiato di recente un look di una bellezza sconvolgente. Tutto merito del suo rinnovato sliced bob nella versione corta e mossa.

La sua chioma ci dimostra quanto un taglio così sia in grado di alleggerire l'intero ovale, ringiovanire il look e renderlo estremamente chic. Inoltre, questo taglio, è la manifestazione vivente di tutte le tendenze in fatto di capelli, che vogliono una chioma morbida, lucente e voluminosa.

Il taglio corto e super chic di Elodie

Un'altra grande ispirazione, in fatto di capelli, arriva da una delle cantanti più apprezzate e seguite in Italia. Stiamo parlando di Elodie e del suo caschetto morbido e voluminoso che si appresta a diventare uno dei tagli più in voca di quest'anno.

Capelli ricci, mossi o lisci: questo taglio sfoggiato dalla cantante, reso ancora più naturale dalla colorazione castano cioccolato sta bene davvero a tutte e può essere sfoggiato sia in inverno che in estate.

Tagli corti e super rock: il caschetto di Michelle Hunziker

Abbandonati definitivamente i capelli lunghissimi, da un po' di tempo a questa parte, la divertente conduttrice televisiva e show girl ha iniziato a capeggiare inconsapevolmente le tendenze in fatto di hair look. Galeotto fu il caschetto sfoggiato da Michelle Hunziker, un bob medio e trasformista che si adatta a ogni occasione.

È la stessa conduttrice televisiva a svelarci come portarlo: liscio e con riga in mezzo per un look più chic, mosso e con riga di lato per un aspetto frizzante e rock.

L’hair look corto e chic di Matilde Gioli

Se state pensando di darci un taglio per fare emergere tutta la vostra personalità romantica, allora lasciatevi ispirare dal taglio corto e chic di Matilde Gioli. L'attrice italiana, infatti, ha di recente abbandonato la sua lunga e riconoscibile chioma a favore di un caschetto mosso tutto da imitare.

Tagli corti e super rock: il pixie cut di Emma Marrone

Emma Marrone non è solo la regina del pop rock italiano, ma è una vera e propria trend setter in fatto di hair look. Da sempre affezionata ai tagli corti, in occasione del Festival di Sanremo ha sfoggiato un pixie cut, declinato in diverse versioni, diventato già il taglio del momento.

Mosso, liscio o rigidamente pettinato, tra i tagli corti e super rock sfoggiati dalle nostre celeb questo è sicuramente quello che più si addice a tutte le personalità grintose e ribelli.

Selena Gomez: il taglio corto per osare, ma non troppo

Chi ha voglia di sperimentare la leggerezza dei capelli corti, ma ha paura di osare troppo, può lasciarsi ispirare dalla bellissima Selena Gomez e dal suo lop cut. Si tratta di un taglio che si configura come la perfetta via di mezzo tra il bob e il pixie cut.

Il lop cut si adatta a ogni ovale con l'obiettivo di alleggerire la chioma e ringiovanire il viso, motivo per il quale è perfetto per le donne di ogni età.

Tagli corti e super rock: la proposta arriva da Malika Ayane

Tra i tagli corti e super rock sfoggiati dalle celebrities negli ultimi tempi, uno tra tutti ci ha conquistato per grinta e personalità. Stiamo parlando del pixie cut di Malika Ayane. Anche quella della cantante, da sempre affezionata ai tagli corti, è una chioma che si adatta a diverse esigenze e occasioni.

Perfetto nella sua versione più naturale, estremamente sensuale se perfezionato con lo styling sleek: il pixie cut di Malika Ayane è il taglio perfetto per fare emergere le anime grintosi, ribelli e rock.

Anna Tatangelo e il taglio che fa impazzire tutti

Anche Anna Tatangelo, da qualche anno a questa parte, ha ceduto al fascino del corto. Memorabile è il suo hair look biondo platino sfoggiato proprio al termine della sua relazione d'amore con Gigi D'Alessio. Del resto stravolgere la chioma è un vero e proprio rito di iniziazione per sancire la volontà di ricominciare.

E la Tatangelo lo ha fatto e continua a farlo anche adesso che è ritornata al castano cioccolato che si sposa perfettamente con il suo taglio corto che tutte possiamo imitare senza paura.

Léa Seydoux, un taglio di altri tempi

Basta sfogliare il profilo Instagram di Léa Seydoux per trarre le più grandi ispirazioni dai numerosi tagli che l'attrice francese ha sfoggiato negli ultimi tempi. Abbandonata la chioma lunga, la vincitrice della Palma d'oro a Cannes, si è mostrata davanti ai riflettori con un taglio corto vintage ed estremamente chic.

Si tratta di un bob cut femminile ed elegante nella sua versione liscia o mossa e più ribelle in quella riccia. Ma l'attrice è anche un esempio del fatto che osare e cambiare va più che bene, come a dimostrato sfoggiando anche un pixie cut davvero straordinario.

Tagli corti e super rock: la regina è Miley Cyrus

Sfacciato e irriverente, come ogni sua canzone, l'hair look di Miley Cyrus è destinato a diventare il protagonista assoluto dei tagli corti e super rock. Voluminoso, luccicante e spettinato, il suo caschetto è una perfetta fusione degli stili anni '80 e anni '90, ed è destinato a regnare incontrastato tra le giovanissime.

Con quel tocco in più dato dalla frangia, questo taglio di capelli è perfetto per chi vuole dare volume ai capelli finissimi e manifestare così tutta la propria personalità.